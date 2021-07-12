Yaşlı Meclisi eğitim programı başladı

Muratpaşa Belediyesi’nin kıdemli kent sakinlerine yönelik çalışmalarının paydaşlarından Senex Yaşlanma Çalışmaları Derneği, Muratpaşa Belediyesi Yaşlı Meclisi üyeleriyle düzenlenen eğitim programında bir araya geldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) verilerine göre Antalya’nın 513 bin 35 kişilik nüfusuyla en kabalalık ilçelerinden Muratpaşa’da nüfusun yüzde 15’ini 60 yaş ve üzeri oluşturuyor. Kurumun 2020 verilerine göre Muratpaşa’da 60 yaş ve üzeri nüfusu 76 bin 986 kişi olurken belediyenin bu yaş grubuna yönelik çalışmalarıyla dikkat çekiyor.



Dünya Sağlık Örgütü’nün Yaşlı Dostu Kentler ve Toplumlar Ağı’nın da parçası olan Muratpaşa Belediyesi, 2014’te, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü’nde ilkini açtığı yaşlı evleriyle özgün bir çalışmayı hayata geçirdi. Yaşlı evlerinin sayısı kısa zamanda dörde çıkarırken, sosyal hizmet uzmanları, gerontologların görev aldığı bu evler kıdemli kent sakinleri için bir yaşam alanına dönüştü.



Dünya dans şampiyonları çıkaran, tiyatro oyunları sahneleyen ve birçok sosyal sorumluluk projesinin hayata geçirildiği yaşlı evleri, pandemi nedeniyle kapılarını bir süre kapatırken geçen hafta düzenlenen törenle yeniden açıldı. Muratpaşa Belediyesi, bu çalışmalarla birlikte başkanlığı Akdeniz Üniversitesi Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Gerontoloji Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Özgür Arun’un Başkanlığını yaptığı Senex Yaşlanma Çalışmaları Derneği’ye işbirliği protokolü imzaladı.

Senex, protokol kapsamında ilk çalışmasını Muratpaşa Belediyesi’nin Yaşlı Meclisi üyeleriyle yaptı. Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezlerinde (ASSİM) düzenlenen programda Doç. Dr. Arun, hak temelli hizmetler ve kapsayıcılık başlıklı bir sunum yaptı.

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