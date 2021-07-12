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Antalya'da gençlerin tekmeli yumruklu kavgası Eğlence mekanlarının bulunduğu alanda birbirlerine girdiler kimse ayıramadı Dört gencin bir genci darp etmesi cep telefonu kamerasına yansıdı

İHA

Antalya'da gençlerin tekmeli yumruklu kavgası Eğlence mekanlarının bulunduğu alanda birbirlerine girdiler kimse ayıramadı Dört gencin bir genci darp etmesi cep telefonu kamerasına yansıdı

Antalya’nın tarihi Kaleiçi’ndeki eğlence mekanlarının olduğu sokakta bir gencin 4 kişi tarafından darp edilmesi cep telefonu kameralarına yansıdı. Öfkeli gençleri uzun süre sakinleştirmek mümkün olmadı.
Olay, dün akşam 23.00 sıralarında Kaleiçi’ndeki bir sokakta meydana geldi. Eğlence mekanlarıyla ünlü Kaleiçi’nde gençlerden bir kişi, iddiaya göre, silahla havaya ateş etti ve ardından kaçtı. Bu sırada 4 genç, bir genci ortalarına alarak yumruk ve tekmelerle tartaklamaya başladı. Kavga anında o sırada yerde bulunan bir kişiye yardım etmeye çalışan bir genç kız da kavga edenlerin üstüne gelmesi sonucu altlarında kaldı.
Tüm bu olanlar çevredeki yerli ve yabancı turistlerin gözleri önünde yaşanırken, darp edilen gencin kaçmasıyla kavga son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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