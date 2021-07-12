Kuyuya düşen 2 yavru köpeği, itfaiye kurtardı

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Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da yaklaşık 6 metre derinliğindeki kullanılmayan su kuyusuna düşen 2 yavru köpeği itfaiye kurtardı.

Konyaaltı ilçesi Öğretmenevleri Mahallesi 906 Sokak´ta ormanlık alanda kullanılmayan su kuyusundan köpek sesi geldiğini duyan mahalleli, durumu itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, merdivenle yaklaşık 6 metre derinliğindeki kuyuya inerek, 2 yavru köpeği kurtardı. Hayvanseverler, kuyuda aç ve susuz kalan yavru köpeklere su içirip, karnını doyurduktan sonra bıraktı.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI

2021-07-12 12:20:39



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