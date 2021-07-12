Kepez Belediyesi, otizmli çocukları Antalya Orman Çiftliği’nde ve Macera Ormanı’nda ağırladı.

Kepez Belediyesi’nin, Kirişçiler Mahallesi’nde 200 dönüm araziye kurduğu Antalya Orman Çiftliği, her gün yüzlerce çocuğu doğa ile buluşturuyor. Kepez Belediyesi’nin karpuz ve kavun fidesi ektiği topraklar, çocukların büyük bir heyecan ve sevgiyle ektiği domates, patlıcan ve biber fideleriyle daha da güzelleşiyor. Kepez Belediyesi’nin, Antalya Orman Çiftliği’ndeki fide dikim etkinliğine Akdeniz Otizm Spor Kulübü üyeleri de katıldı.



Tütüncü, özel çocuklarla çiftliğe fide dikti

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’de, otizmli çocuk ve ailelerinin toprakla buluştuğu bu güzel güne eşlik etti. Başkan Tütüncü, çocuklarla beraber karpuz, kavun, domates, patlıcan ve biber fidesi dikti. Toprakla buluşturulan fideler sulandı, isimler fidan dikenler listesine yazıldı. Antalya Orman Çiftliğine dikilen her fidenin kendilerini çok mutlu ettiğini belirten Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Bugünde Antalya Orman Çiftliğimizin önemli misafirleri vardı. Otistik çocuklarımız ve aileleri ile buluştuk. Beraber fide diktik, onları toprakla buluşturduk. Neşeli bir vakti paylaştık.” dedi.



Kepez özel çocukları mutlu etti

Akdeniz Otizm Spor Kulübü Başkanı Demet Çileli Baz’da, böyle güzel bir etkinlik kapsamında çocukları Antalya Orman Çiftliği’nde ve Macera Ormanı’nda ağırlayan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’ye teşekkür etti. Kepez Belediyesi, Antalya Orman Çiftliği’nde unutulmaz saatler geçiren otizmli çocuk ve ailelerini daha sonra Macera Ormanı’nda misafir etti. Gün boyu gönüllerinde eğlenme fırsatı bulan çocuklar, ata binmenin de keyfini sürdüler.

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