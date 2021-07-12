Antalya'ya hafta sonu 145 bin 726 yolcu geldi



Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA)TURİZM sezonunun açılmasıyla birlikte Antalya'ya iç ve dış hatlar olmak üzere, hafta sonu 769 uçakla 145 bin 726 yolcu giriş yaptı. Rusya'dan 172 uçuşla 45 bin 693 turist geldi.

Turizmde Akdeniz'in en önemli destinasyonlarından Antalya'ya yurt dışından gelen turist sayısı, gün geçtikçe artıyor. 10-11 Temmuz tarihleri arasında Antalya'ya dış hatlardan 637 uçuşla 124 bin 638, iç hatlardan 132 uçuşla 21 bin 88 yolcu geldi. Antalya'ya iç ve dış hatlar olmak üzere toplamda 769 uçuşla 145 bin 726 yolcu havayoluyla giriş yaptı. Rusya'dan ise hafta sonu 172 uçuşla 45 bin 693 yolcu kente geldi.DHA-Genel Türkiye-Antalya Aslı DURAN

2021-07-12 13:00:56



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