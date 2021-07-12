Serik Belediyespor TFF 2. Lig kırmızı grupta mücadele edecek

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TFF 2. Ligde mücadele eden Antalya temsilcili Serik Belediyespor, 20 takımın yer aldığı kırmızı grupta mücadele edecek.

TFF 2. Lig kuraları TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda düzenlenen törenle çekildi.

Grup kura çekimlerine kulüp yetkilileri ile TFF temsilcileri katıldı.

Serik Belediyespor'un grubunda Adıyaman 1954 spor, Afjet Afyonspor, Ankaraspor, Bayburt Özel idarespor, Bodrumspor A.Ş., Çorum FK., Diyarbekirspor A.Ş., Ergene Velimeşespor,Etimesgut Belediyespor, Hekimoğlu Tranzonspor, İnegölspor, Kahramanmaraşspor A.Ş., Niğde Anadolu FK., Sakaryaspor A.Ş., Sarıyerspor, Serik Belediyespor, Silahtaroğlu Vansppor FK, Sivas Belediyespor, Somaspor ve Turgutluspor bulunuyor.

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