Kullanılmayan ev ve zeytin ağaçları, yangında zarar gördü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da Zeytinpark´ta çıkan yangında atıl durumdaki ev kullanılmaz hale geldi, bazı zeytin ağaçları da zarar gördü.

Kepez ilçesinde Antalya Ticaret Borsası tarafından işletilen Zeytinpark içerisindeki elektrik direğinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek yan tarafta bulunan atıl durumdaki eve ve çevredeki zeytin ağaçlarına sıçradı. Görevlilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 2 itfaiye aracı, yangına müdahale ederek söndürdü.

Yangında ev kullanılmaz hale gelirken, bazı zeytin ağaçları da zarar gördü.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI

2021-07-12 14:12:50



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.