Kesilen ağaç yüksek gerilim hattını kopardı, akıma kapılan 3 işçiden biri öldü

Burcu MUTLU/ALANYA (Antalya), (DHA)ANTALYA´nın Alanya ilçesinde ormanda bir işçinin kestiği ağacın yüksek gerilim hattını koparması sonucu küçük çaplı yangın çıktı. Yangına müdahale ederken akıma kapılan 3 işçiden Musa Can Çapuk (17) hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, Alanya´nın Kızılcaşehir Mahallesi´nde saat 18.30 sıralarında meydana geldi. Ormanda kesim yapan işçilerden M.Ç.´nin kestiği ağaçlardan biri yüksek gerilim hattını koparırken, ormanda küçük çapta yangın çıktı. M.Ç.'nin yanı sıra diğer işçiler O.Ç. ve Musa Can Çapuk yangına müdahale etmeye çalıştı. Bu sırada 3 işçi elektrik akımına kapıldı.

Olayı fark eden çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla ilçedeki çeşitli hastanelere götürüldü. Durumu ağır olan Musa Can Çapuk, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavisinin sürdüğü belirtilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Alanya Burcu MUTLU

2021-07-12 23:15:27



