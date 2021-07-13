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Yok olma tehlikesi yaşayan 'Çandır fasulyesi'nin üretimi 15 kat arttı

DHA

Yok olma tehlikesi yaşayan 'Çandır fasulyesi'nin üretimi 15 kat arttı


Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'nın coğrafi işaretli ürünlerinden 'Antalya Piyazı'nın ana malzemesi olan ve yıllık üretimi 2 tona kadar düşen Çandır fasulyesinin üretimi, fasulyenin asıl üretim noktası olan ve Çandır Vadisi olarak bilinen bölgedeki çiftçilere Konyaaltı Belediyesi tarafından yapılan teşviklerle, yıllık 30 tona kadar ulaştı.
Antalya'nın en önemli lezzetleri arasında yer alan ve geçen yıllarda coğrafi işaretli ürünler arasına giren Antalya Piyazı, kente gelenlerin tadına bakmadan gitmek istemediği ürünlerden biri. Piyaza asıl lezzetini ise ana malzemesi olan ve diğer fasulye çeşitlerine göre daha lezzetli, küçük, kolay pişen ve pişerken dağılmamasıyla bilinen Çandır fasulyesi veriyor. Konyaaltı ilçesindeki Yarbaşçandır ve Hisarçandır mahalleleri arasındaki alanda yetiştirilen bu özel fasulye, 3 yıl öncesine kadar üretimdeki düşüş nedeniyle yıllık rekoltesi 2 tona kadar geriledi. Fasulyenin üretiminin kısıtlanmasıyla birlikte piyaz için de Çandır fasulyesi ile benzer özellikler taşıyan fasulyeler tercih edilmeye başlandı. Konyaaltı Belediyesi, ilçe sınırları içerisinde yetişen fasulyenin yok olma noktasına gelmesiyle birlikte hem üreticileri teşvik ederek üretimi artırmak, hem de fasulyenin adını duyurarak tüketimini artırmak için proje başlattı.
ÜRETİM 15 KAT ARTTI
Proje ile birlikte belediye, Yarbaşçandır Mahallesi'nde 5500 metrekare alanda fasulyeyi yetiştirmeye başladı. Yetiştirilen fasulyeler ilçede düzenlenen 'Çandır Fasulye Şenliği' ile vatandaşlarla buluşturulurken, bölgede ekimi bırakan üreticilere de fasulye ekimini teşvik için tohum dağıtıldı. Böylelikle neredeyse yok olma noktasına gelen ve Antalya Piyazı'nın ana maddesi Çandır fasulyesinin üretimi 3 yıl içerisinde 2 tondan 30 tona kadar ulaştı.
COĞRAFİ İŞARET İÇİN GİRİŞİM
Kimyasal ortamdan uzak şekilde üretilen fasulyenin ekimi, geçen haftalarda belediye çalışanları tarafından gerçekleştirildi. Zahmetli üretim sürecinin tamamlanmasıyla birlikte fasulyenin hasadının ekim ayı içerisinde yapılması planlanıyor. Belediye ise Çandır fasulyesinin coğrafi işaretli ürünler arasında yer alması için girişimlerde bulunuyor.
'ÖZENDİRİCİ HALE GETİRDİK'
Çandır fasulyesinin özel bir ürün olduğunu söyleyen Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, "Çandır Vadisi diye bilinen Yarbaşçandır ve Hisarçandır arasında yetişen özel bir fasulye. Antalya'ya has tahinli piyazın yapımında kullanılan esas fasulyedir. Bu fasulye yıllar içerisinde tarım politikası gereği ziraatın köylüler tarafından terk edilmesi sebebiyle neredeyse tükenme noktasına geldi. 3 sene önce belediyemizin girişimiyle belediyemize ait bir tarlada bu fasulyenin ekimini yapılmaya başladık ve özendirici hale getirdik" dedi.
'AMACIMIZ TÜM DÜNYAYA TANITMAK'
Fasulyenin coğrafi işaret almasıyla tüm dünyada tanınacağına inandıklarını söyleyen Esen, "Bununla beraber fasulyeye tekrar talep oluşmaya başlayınca çevredeki köylüler de bu fasulyenin ekimini yapmaya başladı. Bu sayede artık Çandır fasulyesi tükenmekten kurtulup üretimi önceki yıllara göre 15 katına kadar çıktı. Amacımız fasulyemize coğrafi işaret alıp, sadece Antalya ve Türkiye'ye değil tüm dünyaya tanıtmak. Çünkü küçük taneli, yumuşak, çok lezzetli ve özel bir fasulye. Tüm dünyada tüketiciyle buluştuğunda çok talep göreceğinden eminiz" diye konuştu.
'BÖLGENİN TARIM GELİRİNE KATKISI OLACAK'
Fasulye üretiminin artmasının bölgede yaşayan kişilere ekonomik katkı sağladığını belirten Esen, "Yıllar önce çok ekilen ve tercih edilen bir fasulye iken 3 sene öncesine kadar neredeyse tükenme noktasına gelmişti. Belediyemizin ekimi ve desteğiyle birlikte bugün 3 sene öncesine göre 15 kat daha fazla ürün almaya başladık. Bölgemizin tarım gelirlerine çok büyük katkısı olacaktır. Belediyemizin fasulye ile ilgili çalışmaları hala devam ediyor. Bugünlerde ekimini yaptık, inşallah hiç ara vermeden, daha da özendirerek, çevredeki köylüler tarafından yetiştirilmesi için destek olacak ve tüm dünyaya tanıtacağız" dedi.DHA-Genel Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER
2021-07-13 11:11:16

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