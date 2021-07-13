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ATB Başkanı Çandır: "Zararlı ve hastalıklarla, kurumsal işbirliğiyle mücadele edilebilir"

İHA

ATB Başkanı Çandır: "Zararlı ve hastalıklarla, kurumsal işbirliğiyle mücadele edilebilir"

Antalya Ticaret Borsası(ATB) Başkanı Ali Çandır, önümüzdeki dönemde iklim değişikliğinin etkilerini tarımda daha çok hissedileceğini, sürdürülebilir tarım için önlemlerin zamanında alınması gerektiğine vurgu yaparak, " İklim değişikliğine bağlı artan hastalık ve zararlılarla ancak kurumlar arası işbirliğiyle mücadele edilebilir" dedi.
ATB, Antalya Tarım Konseyi (ATAK) ve Antalya Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen “İklim Değişikliğinin Yaş meyve Sebze Üretimine Etkisi” başlıklı sektörel analiz toplantısı çevrimiçi yapıldı. ATB ve ATAK Başkanı Ali Çandır, Antalya Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca’nın katılımıyla Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatih Dağlı moderatörlüğünde düzenlenen toplantıya üretici, komisyoncu, tüccar, ihracatçı, kamu kurumları ile sivil toplum ve meslek örgütlerinden temsilciler katıldı.
Başkan Çandır, iklim değişikliğinin bitki sağlığı, hastalık ve zararlı popülasyonu üzerine etkilerini görüşmek üzere toplantıyı organize ettiklerini belirtti. Çandır, önümüzdeki dönemde iklim değişikliğinin etkilerini tarımda daha çok hissedileceğini, sürdürülebilir tarım için önlemlerin zamanında alınması gerektiğine işaret etti. Çandır, ihracatta sıfır tolerans gösterilen Akdeniz Meyve Sineği ve Tuta Absoluta zararlılarında artışlar olduğu yönünde bildirimler aldıklarını belirtirken, iklim değişikliğine bağlı artan hastalık ve zararlılarla ancak kurumlar arası işbirliğiyle mücadele edilebileceğini kaydetti. Çandır, toplantının sonunda hazırlanacak raporun ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşılacağını, bu çerçevede Antalya için eylem planı hazırlanarak birlikte hareket edilebileceğini söyledi.
"Birlikte mücadele"
Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, küresel iklim değişikliğinin hastalıkları ve zararlı popülasyonunu artırdığını belirterek, “Bu yıl belli zararlıların popülasyonunda artış olacağını öngörüyoruz. Müdürlük olarak mücadele konusunda önemli çalışmalar yapıyoruz ama sektörle birlikte hareket edersek mücadelede daha başarılı oluruz” dedi.
Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitki Sağlığı Şube Müdürü Dr. Safinaz Arslan, bazı zararlılarda iklim değişikliği ve sıcaklık artışına bağlı döl sayısı artışı, coğrafi yayılma alanlarının gelişmesi gibi sonuçlarla karşılaştıklarını belirterek, Akdeniz Meyve Sineği, Tuta Absoluta, trips, beyaz sinek ve kırmızı örümcek popülasyonunda sıcaklığa bağlı artış görüldüğünü kaydetti. Arslan, hastalık ve zararlılarla mücadeleye yönelik çalışmalarını anlattı.
"İthalatta hassaslık uyarısı"
Zirai Karantina Müdürü Ekrem Çetin, hastalık ve zararlıların özellikle Çin, Avrupa ülkeleri gibi büyük pazarlara yönelik ihracatın önündeki en büyük engel olduğunu, bu konuda üreticisinden ihracatçısına tüm kademelerde önlem alınması gerektiğini söyledi. Çetin, yurtdışından ithal edilen ürünlerin de ülkemize hastalık getirme riski bulunduğunu belirtirken, “Bu konuda daha hassas davranmalıyız” dedi.
"Sıcaklık artınca bazı hastalıkların gelişimi hızlanıyor"
Akdeniz Üniversitesi Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Basım, 19792007 yılları arasında sıcaklığın bir derece arttığına işaret ederken, nem, ışık, ozon, hava kirleticileri, hızlı kentleşmenin hastalık ve zararlıların artışına neden olduğunu belirtti.
Sıcaklık artınca bazı hastalık etmenlerinin gelişim hızının değiştiğini, 2012 yapılan bir araştırmada yüksek sıcaklığın arpada çizgili pas hastalığını artırdığını tespit edildiğini kaydeden Basım, iklim değişikliği gerçeğine karşı önlemlerin zamanında ve hızlı bir şekilde alınıp uygulanması gerektiğini vurguladı.
Hüseyin Basım, önümüzdeki yıllarda Antalya’nın tropik iklim kuşağında olmasının kaçınılmaz olduğunu, tropikal kuşakların böcek ve zararlılar için uygun ortamlar olduğunu belirtti.
Prof. Dr. Basım, hastalık ve zararlılarla mücadele, hastalık ve kuraklığa dayanan çeşitlerin geliştirilmesi, üretim alanlarında hijyen kurallarının dikkate alınması, bitkiyle hastalıkları karşı karşıya getiren etmenlerin bertaraf edilmesi, entegre mücadele modelinin modifiye edilmesi, erken uyarı sistemi için teknolojinin kullanılması, çevre dostu mikroorganizmaların artırılmasını önerdi.
Isparta Uygulamaları Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Karaca, iklim değişikliğinin zararlıların yayılımı ve popülasyonunu artırdığını belirtirken, “Mücadele stratejimizi değiştirmeliyiz. Sadece kimyasal mücadeleyle sürdürülebilirlik mümkün değil. Entegre mücadele gerekli” dedi.
"Ortak hareketin önemi"
Toplantıya Batı Akdeniz İhracatçıları Birliği adına katılan Mehmet Ali Can, bazı pazarların pestisit ve zararlılar nedeniyle kaybedildiğine dikkat çekerken, “Ortak hareket etmeden hastalık ve zararlılarla mücadele şansımız yok. İhracat bu işin son ayağı” dedi.
Tarım Danışmanları Derneği Başkanı İbrahim Akbulut, sözleşmeli tarımın hastalık ve zararlılarla mücadele önemli bir uygulama olacağını söyledi.
"Entegre mücadele şart"
Biyolojik ve Biyoteknik Mücadele Ürünleri Üreticileri ve Tedarikçileri Derneği Üyesi Özgür Ateş, Akdeniz Meyve Sineği, Tuta Absoluta gibi zararlıların ihracatı sıkıntıya soktuğunu belirtirken, zararlılarla sadece kimyasalla mücadelenin zamanla zararlıda direnç oluşturduğunu, bunun için entegre mücadelenin şart olduğunu söyledi.
"Yaylada da görülüyor"
Toplantıya katılan ilçe Ziraat Odası temsilcileri, hastalık ve zararlılarla geçmiş yıllara oranla daha fazla karşılaştıklarını belirterek, tohumdan hasada kadar olan bölümde mücadelenin şart olduğunu belirtti. Temsilciler, zararlılarla mücadele devamlılığın olmadığını, uygulamada sıkıntı olduğunu söyledi. Ziraat odası temsilcileri zararlılarla mücadele desteklerin artırılmasını istedi. Eskiden yaylada görülmeyen zararlıların artık yaylada da görülmeye başlandığını söyleyen üreticiler, zararlıların sadece domates, biber gibi ürünleri tehdit etmediğini tropikal ürünlerde de ciddi zararlara yol açmaya başladığına dikkat çekti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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