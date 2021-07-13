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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Alzheimer hastalarının buluşma yeri Mavi Ev yeniden hizmete açıldı

İHA

Alzheimer hastalarının buluşma yeri Mavi Ev yeniden hizmete açıldı

Alzheimer Hasta ve Hasta Yakınları Buluşma Merkezi, kontrollü normalleşmeyle birlikte yeniden faaliyetine başladı. Merkezde demans ve Alzheimer hastalarına profesyonel bakım yapılırken, sosyal aktiviteler de gerçekleştiriliyor.

Büyükşehir Belediyesi Mavi Ev Alzheimer Hasta ve Hasta Yakınları Buluşma Merkezi, pandemi tedbirleri kapsamındaki 15 aylık kapanma sürecinin ardından kontrollü normalleşmeyle birlikte yeniden hasta ve hasta yakınlarını ağırlamaya başladı. Zeka oyunlarından ahşap boyamaya ve müzik dinletisine kadar birçok sosyal çalışmanın yapıldığı merkezde, fizik tedavi ve yürüyüş faaliyetleriyle hastaların bedenleri de güçlendiriliyor.

“Profesyonel bakım ve aktiviteler”
Yaşlılıkta ortaya çıkan hastalıklarla mücadele eden hasta ve hasta yakınlarına kucak açan Mavi Ev'de uzmanlar tarafından demans ve Alzheimer hastalarına profesyonel bakım ve aktiviteler veriliyor. Mavi Ev Birim Sorumlusu Gerontolog Cüneyt Güven, merkezin normalleşmeyle birlikte hasta ve yakınlarına hizmet sunmaya devam ettiğini belirterek, “Merkeze birinci ve ikinci seviye olan hastalar getiriliyor. Hastalarımıza gündüz bakım hizmeti, danışmanlık ve servis hizmeti sağlıyoruz. 08.00'den akşam 17.00'ye kadar, her saat ayrı ayrı etkinlikler yapılıyor. Hastalarımızın ilk olarak, tansiyon ve şeker ölçümleri yapıldıktan sonra uzmanlar eşliğinde egzersiz ve müzik aktiviteleri gerçekleştiriliyor. Fiziksel özel egzersizler yaptırılıyor. Oryantasyon duygularını yeniden canlandırmak için hastalarımıza gençlik dönemlerindeki şarkı ve türküleri dinletiyoruz. Mavi Ev'in bahçesinde yapılan yürüyüşle kas sistemlerinin çalışması, vücut kaslarının zinde kalması sağlanıyor” diye konuştu.

“Hasta yakınları nefes alıyor”
Alzheimer ve demansın zor bir hastalık olduğunu belirten Gerontolog Cüneyt Güven, “Bu hastalık hasta yakınlarını da etkiliyor, yoruyor. Özellikle pandemi dönemi hasta yakınları için de zorlu geçti. Merkezimiz sayesinde nefes almalarını sağlıyoruz. Kendisine zaman ayırmak isteyen hasta yakınları, hastalarını gün içinde merkeze bırakıp gidebiliyor. Hastalarını güvenle emanet eden yakınları, günlük işlerini rahatlıkla halledebiliyor, kendilerine zaman ayırabiliyor” dedi.

“İkimizde rahat ettik”
60 yıllık eşi Necati Örgün’ün 7 senedir Alzheimer hastası olduğunu söyleyen Gülşen Örgün, “Evde çok sıkıntı yaşıyoruz. Eşim çok hareketli aktif olduğu için ben de yoruluyorum. Alzheimer merkezine iki gündür geliyoruz. İkimiz de çok rahat ettik. Buradaki görevliler eşimle çok ilgileniyor, kendisi kitap okuyor, bulmaca çözüyor yürüyüş yapıyor. Ben de rahat ettim, kendime geldim. Bir senedir gülmüyordum burada güldüm” ifadelerini kullandı. Alzheimer hastası 82 yaşındaki Necati Örgün de kendisine merkezde çok güzel hizmet gösterdiklerini ve yardımcı olduklarını belirtti.

“Dinamizm katıyor”
Alzheimer hastası eşini merkeze getiren Hamit Teke de “Geçen sene de buradan hizmet almıştık çok memnunuz. Eşim, merkezdeki bakımdan çok fayda görüyor. Hastamızın daha dinamik olduğuna şahit oluyoruz. Ama evde olunca daha pasif ve yorucu bir yaşantımız oluyor. Ama burada sosyal aktivitelerle iyi zaman değerlendiriyor” ifadelerini kullandı.

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