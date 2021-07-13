Kemer’de yayla yollarına bakım çalışması

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kemer’de yayla yollarına bakım çalışması

İHA

Kemer’de yayla yollarına bakım çalışması

Kemer Belediyesi, ilçe genelindeki yaylalara ulaşımın sağlandığı yollarda bakım ve onarım çalışmalarına devam ediyor.
Kış döneminde bozulan yayla yollarında çalışmalarına devam eden belediye ekipleri, Kemer halkının ve yaylaları gezmeye gelen yabancı misafirlerin yaylalara ulaşımını kolaylaştırmak için çalışıyor.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu Türkiye’nin en önemli turizm potansiyelleri arasında yer alan Kemer’in yaylalarını her yıl birçok yerli ve yabancı misafirin gezdiğini belirterek “Kemer sadece deniz, kum ve güneşten ibaret değil. Bölgemizde birçok yaylalarımız var. Kemerimizin geleneksel kültürü olan yaylacılık bölgemizdeki insanlarımız için çok önemli. Vatandaşlarımızın yaylalara ulaşımın sağlandığı yolları her sene onarıyoruz. Bu sene de pandemi nedeniyle biraz gecikme yaşandı. Ancak şu anda bakım ve onarım çalışmalarımız devam ediyor. Halkımızın yaylalara daha kolay ve güvenli şekilde ulaşmasını sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz” dedi.

Kuzdere Mahalle Muhtarı Serkan Günay, yaptığı açıklamada, mahalleye bağlı 5 tane yayla olduğunu hatırlattı. Asfaltı olmayan bazı yayla yollarının kış sonunda Kemer Belediyesi tarafından bakımlarının yapıldığını ifade eden Günay, bu yıl pandemi nedeniyle yolların bakımında gecikme yaşandığına dikkat çekti. Günay, Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ile her zaman istişare halinde olduklarına değinerek, “Somakseniri ve Gedelme yaylaları yollarında bakım çalışmaları tamamlandı. Yayla Kuzdere yolunda bakım çalışmalarına başlayacağız. Daha yukarıda Bölücekdibi ve Kocaelma denilen yerlerde çalışmalar devam ediyor” diye konuştu.
Öte yandan belediye ekipleri, Ulupınar Mahallesi Dağdibi ve Hayıtlı mevkilerindeki yollarda da bakım ve onarım çalışmalarına devam ettiğini bildirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İç hat yolcularına yüzde 40 indirim duyurusu
YEREL HABERLER İç hat yolcularına yüzde 40 indirim duyurusu
Ömür boyu hapse çarptırılan anne katili için psikolojik rapor istendi
YEREL HABERLER Ömür boyu hapse çarptırılan anne katili için ...
Sahilde fotoğraf çektirip denize giren liseli Barış, kayboldu
YEREL HABERLER Sahilde fotoğraf çektirip denize giren liseli Barış, ...
Altın Portakal'da en iyi filme 300 bin TL ödül
YEREL HABERLER Altın Portakal'da en iyi filme 300 bin TL ödül
Alzheimer hastalarının buluşma yeri Mavi Ev yeniden hizmete açıldı
YEREL HABERLER Alzheimer hastalarının buluşma yeri Mavi Ev yeniden ...
Büyükşehirden sabah sporu etkinliği
YEREL HABERLER Büyükşehirden sabah sporu etkinliği
ATB Başkanı Çandır: "Zararlı ve hastalıklarla, kurumsal işbirliğiyle mücadele edilebilir"
YEREL HABERLER ATB Başkanı Çandır: "Zararlı ve hastalıklarla, ...
Yok olma tehlikesi yaşayan 'Çandır fasulyesi'nin üretimi 15 kat arttı
YEREL HABERLER Yok olma tehlikesi yaşayan 'Çandır fasulyesi'nin ...
Antalya'da 15 yaşındaki çocuk denizde kayboldu
YEREL HABERLER Antalya'da 15 yaşındaki çocuk denizde kayboldu
Irmakta su seviyesi aniden yükselince adacıkta mahsur kaldılar
YEREL HABERLER Irmakta su seviyesi aniden yükselince adacıkta mahsur ...
Kemer 2. Yaz Sanat Kampı ve Kültür Sanat Çalıştayı
YEREL HABERLER Kemer 2. Yaz Sanat Kampı ve Kültür Sanat Çalıştayı
Manavgat Belediyesi'nin yaz kursları başladı
YEREL HABERLER Manavgat Belediyesi'nin yaz kursları başladı
U19 Gelişim Ligi'nde Fenerbahçe üçüncü, Kasımpaşa dördüncü oldu
YEREL HABERLER U19 Gelişim Ligi'nde Fenerbahçe üçüncü, Kasımpaşa ...
Deni Milosevic'ten Antalyaspor'a şafakta imza
YEREL HABERLER Deni Milosevic'ten Antalyaspor'a şafakta imza
Altın Portakal’a başvurular başladı
YEREL HABERLER Altın Portakal’a başvurular başladı
Deni Milosevic Antalyaspor’da
YEREL HABERLER Deni Milosevic Antalyaspor’da
Kesilen ağaç yüksek gerilim hattını kopardı, akıma kapılan 3 işçiden biri öldü
YEREL HABERLER Kesilen ağaç yüksek gerilim hattını kopardı, akıma ...
Alanya'da 6 katlı apart otelde çıkan yangında tatilciler tahliye edildi
YEREL HABERLER Alanya'da 6 katlı apart otelde çıkan yangında ...
Alanya'da apart otel alev alev yandı Yerli turistlerin bulunduğu otel boşaltıldı, alevler bir saatte kontrol altına alınabildi Dumanlar Alanya semalarını kapladı
YEREL HABERLER Alanya'da apart otel alev alev yandı Yerli ...
Alacak tartışmasında 2 kardeşi yaralayıp, kaçtı
YEREL HABERLER Alacak tartışmasında 2 kardeşi yaralayıp, kaçtı
Döşemealtı’nın nüfusu 10 yılda 2 katına çıktı
YEREL HABERLER Döşemealtı’nın nüfusu 10 yılda 2 katına çıktı
Antalya'dan en çok Iraklılar en az Almanlar konut aldı Yabancıya konut satışında Haziran ayı rekoru Irak, 774 konut ile ilk sırada yer aldı
YEREL HABERLER Antalya'dan en çok Iraklılar en az Almanlar konut ...
Antalya’da yanan otomobildeki can pazarı güvenlik kamerasında Otomobilin ikaz lambalarını yakarak uzun süre beklemesi, ardından alt kısmından yanması ve çevredekilerin yardıma koşması güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı
YEREL HABERLER Antalya’da yanan otomobildeki can pazarı güvenlik ...
Çiğdem'e cinsel saldırı davasında sanığın cezası 8 yıl artırıldı
YEREL HABERLER Çiğdem'e cinsel saldırı davasında sanığın cezası 8 ...