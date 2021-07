Kemer’de yayla yollarına bakım çalışması

Kemer Belediyesi, ilçe genelindeki yaylalara ulaşımın sağlandığı yollarda bakım ve onarım çalışmalarına devam ediyor.

Kış döneminde bozulan yayla yollarında çalışmalarına devam eden belediye ekipleri, Kemer halkının ve yaylaları gezmeye gelen yabancı misafirlerin yaylalara ulaşımını kolaylaştırmak için çalışıyor.



Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu Türkiye’nin en önemli turizm potansiyelleri arasında yer alan Kemer’in yaylalarını her yıl birçok yerli ve yabancı misafirin gezdiğini belirterek “Kemer sadece deniz, kum ve güneşten ibaret değil. Bölgemizde birçok yaylalarımız var. Kemerimizin geleneksel kültürü olan yaylacılık bölgemizdeki insanlarımız için çok önemli. Vatandaşlarımızın yaylalara ulaşımın sağlandığı yolları her sene onarıyoruz. Bu sene de pandemi nedeniyle biraz gecikme yaşandı. Ancak şu anda bakım ve onarım çalışmalarımız devam ediyor. Halkımızın yaylalara daha kolay ve güvenli şekilde ulaşmasını sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz” dedi.



Kuzdere Mahalle Muhtarı Serkan Günay, yaptığı açıklamada, mahalleye bağlı 5 tane yayla olduğunu hatırlattı. Asfaltı olmayan bazı yayla yollarının kış sonunda Kemer Belediyesi tarafından bakımlarının yapıldığını ifade eden Günay, bu yıl pandemi nedeniyle yolların bakımında gecikme yaşandığına dikkat çekti. Günay, Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ile her zaman istişare halinde olduklarına değinerek, “Somakseniri ve Gedelme yaylaları yollarında bakım çalışmaları tamamlandı. Yayla Kuzdere yolunda bakım çalışmalarına başlayacağız. Daha yukarıda Bölücekdibi ve Kocaelma denilen yerlerde çalışmalar devam ediyor” diye konuştu.

Öte yandan belediye ekipleri, Ulupınar Mahallesi Dağdibi ve Hayıtlı mevkilerindeki yollarda da bakım ve onarım çalışmalarına devam ettiğini bildirdi.

