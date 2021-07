AÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi mezuniyet töreni gerçekleşti

Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 20202021 Eğitim Öğretim Yılı Mezuniyet Töreni gerçekleşti.

Akdeniz Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleşen törene Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Murat Turhan, Prof. Dr. Ayşe Gülbin Arıcı, Prof. Dr. Cengiz Toker, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Aygen Yılmaz, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Özge Turhan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Antalya İl Müdürü Abdullah Çalışkan, öğretim üyeleri, öğrenciler ve velileri katıldı. Tören Belçika Luca Sanat Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Berten D’Hollander, Antalya Devlet Senfoni Orkestrası sanatçısı Doç. Dr. Lelya Bayramoğulları, Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Atahan Kaya tarafından verilen konser ile başladı. Konser dinleyenler tarafından ilgi gördü.



“Geleceğin mesleği”

Törende konuşan Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, “Yaşamımızdaki en değerli varlıklarımız olan büyüklerimizin daha rahat bir yaşam sürmesi için çalışacak olan siz Gerontologlarımız, çok özel ve kıymetli bir mesleğe sahipsiniz. Sağlık alanındaki olağanüstü gelişmeler ile dünya çapında ortalama yaşam süresi ve yaşlı nüfusu her geçen gün artmaktadır. Bu da mesleğinize her geçen gün daha fazla ihtiyaç duyulacağını ve geleceğin dünyasında gerontologların vazgeçilmez bir yeri olacağını göstermektedir. Yaşlı bireylerin hayatlarını daha rahat yaşanabilir bir hale getirecek ve problemlerine çözümler üretebilecek siz Gerontologların sorumluluğu büyük” diye konuştu.

Geleceğin dünyasında yaşlı nüfusun giderek artacağını belirten Rektör Özkan, “Sevgili öğrenciler, bu bakımdan da mesleki anlamda şanslı olduğunuzu düşünüyorum. Akdeniz Üniversitesinden aldığınız nitelikli eğitimle ve siz değerli öğrencilerimizin başarı ve gayretleri ile ülkemize ve insanlığa önemli katkılar sunacağına yürekten inanıyorum” ifadeleri kullandı.



“Gerontoloji bölümü alanında öncü”

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Aygen Yılmaz ise “Akdeniz Üniversitemizin en yeni fakültelerinden olan Sağlık Bilimleri Fakültemizin Gerontoloji Bölümü bu yıl ilk mezunlarını verdi. Gerontoloji Bölümümüz Türkiye’de bu alandaki bölümlerin kurulmasına öncülük eden bir bölüm. Bölümümüzün kurucusu Prof. Dr. İsmail Tufan diğer Gerontoloji bölümleri tarafından da duayen kabul edilen bir hocamızdır. Önümüzdeki yıl Beslenme Bölümümüzün de mezun vermesiyle burada daha çok mezunumuzla birlikte olmayı ümit ediyorum. Bu yıl Fizik Tedavi Bölümümüze de lisans öğrencisi alıyoruz. Gelecek sene de Sağlık Yönetimi Bölümüne Lisans öğrencisi alacağız. Sağlık Bilimleri Fakültemiz yeni bölümlerimiz, değerli öğretim üyelerimiz ve sevgili öğrencilerimizle her geçen gün büyümeye devam ediyor” diye konuştu.

Törende Gerontoloji Bölümü binasını yaptıran Usta Gerontolog merhum İbrahim Şencan’ın kızı Nur Aksoy da Gerontoloji Bölümü’nde dereceye giren ilk üç öğrenciye hediye takdim etti. Törende öğrenciler mezuniyet belgelerini almalarının ardından Gerontoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsmail Tufan önderliğinde Gerontoloji Meslek Yeminlerini ettiler. Oldukça coşkulu geçen tören öğrencilerin kep atmasıyla son buldu.

