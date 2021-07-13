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(ÖZEL) Su seviyesi yükseldi 3 genç ırmakta mahsur kaldı Irmağa su bırakılacağı anonsunu dikkate almadılar, dakikalarca yardım beklediler Yüzme bilmeyen gençlerde biri ağlarken diğeri kendilerini kurtaran itfaiye ve gazetecilere hakaret etti

İHA

(ÖZEL) Su seviyesi yükseldi 3 genç ırmakta mahsur kaldı Irmağa su bırakılacağı anonsunu dikkate almadılar, dakikalarca yardım beklediler Yüzme bilmeyen gençlerde biri ağlarken diğeri kendilerini kurtaran itfaiye ve gazetecilere hakaret etti

Manavgat Şelalesinin karşı tarafından ırmağa giren 5 gençten 3 tanesi, ırmakta su seviyesinin aniden yükselmesi sonucu şelalenin altında bulunan adada mahsur kaldı. Adanın su altında kalmasının ardından söğüt dallarına tutunan gençlerden bir tanesi, görüntü alan basın mensuplarına ve kendilerini kurtarmaya gelen itfaiye ekiplerine küfürler yağdırdı. Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi kurtarma ekibi tarafından mahsur kaldıkları yerden kurtarılan genç, sudan çıktıktan sonra da saldırganlığını sürdürürken, gençleri jandarma ekipleri sakinleştirdi.
Tatil amacıyla İstanbul'dan Alanya’ya gelen, geri dönüş yolunda Manavgat'a uğrayan 5 arkadaş otomobilleriyle Manavgat Şelalesinin karşı tarafına Ulukapı Mahallesine geldi. Yasak olmasına ve bir çok yerde uyarı levhası bulunmasına aldırış etmeyerek ırmağa giren gençler, ırmakta su seviyesinin düşük olmasından yararlanıp yürüyerek şelalenin alt kısmında bulunan adaya geçtiler. Adada bir süre kalan ve suya girip şakalaşan gençler, ırmağa su bırakılacağına dair yapılan anonsları dikkate almayınca bir anda yükselen su nedeniyle gençlerden 2 tanesi yüzerek karaya çıkarken Hamit Y. (23), Buğra E. K. (26) ve Yunus B. (28) isimli gençler adada mahsur kaldı. Adanın su altında kalmasıyla yüzme bilmedikleri bildirilen gençlerden Hamit Y. ince bir söğüt dalına tutunurken Buğra E. K. ve Yunus B.söğüt ağacına sığındı.
Gençler ve çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat İtfaiye Birimine bağlı kurtarma ekibi, Manavgat Merkez ve Sarılar Karakoluna bağlı jandarma ekipleri olay yerine geldi.

“Küfür yağdırdı”
İnce bir dalda tutunan ve yüzme bilmediğini belirterek yardım isteyen Hamit Y., sürekli ağlarken, ağaçta tutunan gençlerden bir tanesi görüntü alan basın mensuplarıyla kendilerini kurtarmaya gelen itfaiye ekiplerine hakaret ve küfürler yağdırdı. Kurtarma ekibinin bot ile mahsur kaldıkları yerden kurtardığı gençlerden sürekli küfür eden genç, karaya çıktıktan sonra da saldırganlığını sürdürürken, olay yerindeki jandarma ekiplerince jandarma aracına alınmak suretiyle sakinleştirildi.
Karaya çıktıktan sonra fenalık geçiren Hamit Y. isimli genç olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kendine gelirken, gençlerden bir tanesi ise itfaiye ekiplerine teşekkür etti ve herkesten olanlar için ve arkadaşları adına özür diledi. İstanbul’da GSM şirketinde çalıştıklarını belirten genç, Alanya dönüşü Manavgat Şelalesine gelmek istediklerini, navigasyonun kendilerini buraya getirdiğini söyledi. Irmağa girmek istememelerine rağmen arkadaşlarının ısrarıyla ırmağa girdiğini belirten genç, suyun çok kısa sürede yükseldiğini ve mahsur kaldıklarını dile getirdi.
Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakoluna getirilen gençler, haklarında şikayette bulunan olmadığı için ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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