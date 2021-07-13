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9 günlük bayram tatili, rezervasyonları uzattı, boş yatak bulmak zorlaştı Bu bayram otellerde Türkler ön planda olacak AKTOB Başkan Yardımcısı Kaan Kavaloğlu: “Bu bayramda, kurallara uyarak eğlenmek herkesin hakkı”

İHA

9 günlük bayram tatili, rezervasyonları uzattı, boş yatak bulmak zorlaştı Bu bayram otellerde Türkler ön planda olacak AKTOB Başkan Yardımcısı Kaan Kavaloğlu: “Bu bayramda, kurallara uyarak eğlenmek herkesin hakkı”

Bayram tatilinin 9 gün olacağını duyan vatandaşlar, otellerde yüzde 100 doluluk oranına ulaşan turizm merkezi Antalya’da boş oda arayışında. Daha önceden erken rezervasyon yapmış olan tatilciler ise 45 gün olarak planladıkları tatillerini 1 haftaya çıkardı. Türk vatandaşların ön planda oldukları otellerde, korona virüs önlemleri en üst seviyede tutulurken çocuklu ailelerin rahat vakit geçirebilmeleri amacıyla eğlence programları planlandı. Konuyla ilgili konuşan Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkan Yardımcısı Kaan Kavaloğlu, “Bu bayramda, kurallara uyarak eğlenmek herkesin hakkı. Özellikle çocuklu aileler için çocuk programları hazırladık” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olacağını ve bayram boyunca köprü ve otoyollardan ücret alınmayacağını açıkladı. Erdoğan’ın yaptığı açıklama üzerine erken rezervasyondan yararlanan tatilciler, 45 günlük olan tatillerini 1 haftaya uzattı. Otellerin yüzde 100’lük doluluk oranına ulaştığı Antalya’da ise turizmciler, tatilcileri uyararak rezervasyonsuz yola çıkmamalarını belirtti. Öte yandan, uçuşların açılması ile birlikte Rus turistlerin ağırlıklı olarak geldiği Antalya’da otellerin çoğunda Türk vatandaşlar ön planda.

“Türklerden sonra en çok Rus, Alman ve Ukraynalı turistler var”
Ortalama konaklama sürelerinin arttığını belirten Kaan Kavaloğlu, “Bayram tatilinin 9 gün olacağının duyurulmasının ardından ortalama konaklama süreleri arttı. 4 gün 5 gün yerine 1 hafta üzerine rezervasyonlar arttı. Tüm otellerde milliyet olarak Türkler ön planda. Dolayısıyla eğlence programları olacak. Eğlenmeye değil dinlenmeye gel diye bir slogan attık. Pandemi döneminde bu bayramda, kurallara uyarak eğlenmek herkesin hakkı. Özellikle çocuklu aileler için çocuk programları hazırladık. Türklerden sonra en çok Rus, Alman ve Ukraynalı turistler var otellerde. Oteller Güvenli Turizm Sertifikası kurallarına uymaya devam ediyorlar. Bu bizi tüm Dünyada rakiplerimizin önüne geçiren bir uygulama. Bu uygulamadan asla vazgeçmemeliyiz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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