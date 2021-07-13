Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin “Müzik Şehrin Kalbinde” etkinlikleri kapsamında düzenlediği konserler sürüyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi Bando ve Orkestrası (ABBO) Üç Kapılar’da konser verdi.



Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından kentin farklı noktalarında gerçekleştirilen ‘Müzik Şehrin Kalbinde’ etkinliği Cumhuriyet Meydanı’nın ardından bu kez yine kalabalık bir nokta olan tarihi Üç Kapılar’daydı. Üç Kapılar’da surların önünde gerçekleşen konseri Antalyalılar ve turistler ilgiyle izledi. Bandonun çaldığı şarkılara danslarıyla eşlik eden Antalyalılar, eğlendi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi bando ve Orkestrası 14 Temmuz Çarşamba akşamı 19.00’da Kışlahan Kapalı Çarşı önünde Antalyalılarla buluşacak.

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