Denizde kaybolan gencin ailesinin endişeli bekleyişi sürüyor Antalya denizde kaybolan Barış için seferber oldu Sahil Güvenlik Komutanlığı DEGAK timi, helikopter ve drone ile bölgeyi karış karış arıyor Denizde kaybolan genci arama çalışmaları devam ediyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Denizde kaybolan gencin ailesinin endişeli bekleyişi sürüyor Antalya denizde kaybolan Barış için seferber oldu Sahil Güvenlik Komutanlığı DEGAK timi, helikopter ve drone ile bölgeyi karış karış arıyor Denizde kaybolan genci arama çalışmaları devam ediyor

İHA

Denizde kaybolan gencin ailesinin endişeli bekleyişi sürüyor Antalya denizde kaybolan Barış için seferber oldu Sahil Güvenlik Komutanlığı DEGAK timi, helikopter ve drone ile bölgeyi karış karış arıyor Denizde kaybolan genci arama çalışmaları devam ediyor

Ablasıyla birlikte denize girmek için gittiği Evrenseki Halk plajında denizde kaybolan 15 yaşındaki Barış Alagöz’ü arama çalışmaları devam ediyor.
Dün gece başlayan ve bugün akşam saatlerine kadar devam eden çalışmalardan sonuç alınamadı. Gencin ailesinin sahildeki endişeli bekleyişi sürerken Sahil Güvenlik Komutanlığı DEGAK timi, Helikopter, Drone, 4315 ve 4311 kontrol botları ile arama çalışmaları devam ediyor.
Dün saat 18.00 sıralarında ablasıyla birlikte denize girmek için Evrenseki’de bulunan Manavgat Belediyesi Halk Plajına gelen IMKB Ticaret Meslek Lisesi 10. Sınıf öğrencisi Barış Alagöz denize girdiği sırada ortadan kayboldu. Ablasının tüm aramasına rağmen bulamadığı Barış Alagöz için, Çolaklı Jandarma ekipleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Dün akşam gecenin ilerleyen saatlerine kadar yapılan aramalardan sonuç alınamadı.
Havanın aydınlanmasıyla birlikte arama çalışmaları kaldığı yerden yeniden başladı. Sahil Güvenlik Komutanlığı DEGAK ( DalışEğitimGüvenlikAramaKurtarma) timi, helikopter, drone, 4315 ve 4311 kontrol botları tarafından yapılan aramalarda şu ana kadar sonuç alınamadı.

“Ailenin endişeli bekleyişi”
Barış Alagöz’ün anne ve babasının yanı sıra çok sayıda akrabası Evrenseki sahilindeki arama çalışmalarını yerinde takip ediyor. Yakınları anne ve babayı oğullarının ölmediği konusunda teskin etmeye çalışıyor. Bekleyenlerin sayısı her geçen dakika artarken, endişeli bekleyiş sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Altınova’da asfalt çalışması
YEREL HABERLER Altınova’da asfalt çalışması
Alanya’da mobil atık getirme merkezlerinin kurulumu devam ediyor
YEREL HABERLER Alanya’da mobil atık getirme merkezlerinin kurulumu ...
Arsasından geçen yolun bir bölümünü tel örgü ile kapattı
YEREL HABERLER Arsasından geçen yolun bir bölümünü tel örgü ile ...
Antalyaspor Hentbol Takımında ilk imza A Milli takım oyuncusundan
YEREL HABERLER Antalyaspor Hentbol Takımında ilk imza A Milli takım ...
Tekerlekli sandalye dans sporu şampiyonasına katılan sporculara trafik eğitimi
YEREL HABERLER Tekerlekli sandalye dans sporu şampiyonasına katılan ...
Verilen yakıt desteği ulaşım esnafının yüzünü güldürmedi
YEREL HABERLER Verilen yakıt desteği ulaşım esnafının yüzünü ...
Meteorolojinin haritasında 'olağanüstü kuraklık' tehlikesi
YEREL HABERLER Meteorolojinin haritasında 'olağanüstü kuraklık' ...
Dünyaca ünlü sahilde oynadığı tabanca ateş alan maganda herkesi korkuttu Tutukluk yapan tabancayı kurcalarken ateşledi, kendi bile ne olduğunu anlamadı Tabancanın namlusunun yere doğru olması olası bir faciayı önledi
YEREL HABERLER Dünyaca ünlü sahilde oynadığı tabanca ateş alan ...
ABBO Üç Kapılar’da konser verdi
YEREL HABERLER ABBO Üç Kapılar’da konser verdi
Sahilde fotoğraf çektirip denize giren liseli Barış, kayboldu (2)
YEREL HABERLER Sahilde fotoğraf çektirip denize giren liseli Barış, ...
Huzurevi sakinlerine trafik eğitimi
YEREL HABERLER Huzurevi sakinlerine trafik eğitimi
15 Temmuz fotoğrafları sergisi açıldı
YEREL HABERLER 15 Temmuz fotoğrafları sergisi açıldı
11 okul öncesi eğitim kurulu ve dernekleri bir araya gelerek federasyon kurdu
YEREL HABERLER 11 okul öncesi eğitim kurulu ve dernekleri bir araya ...
9 günlük bayram tatili, rezervasyonları uzattı, boş yatak bulmak zorlaştı Bu bayram otellerde Türkler ön planda olacak AKTOB Başkan Yardımcısı Kaan Kavaloğlu: “Bu bayramda, kurallara uyarak eğlenmek herkesin hakkı”
YEREL HABERLER 9 günlük bayram tatili, rezervasyonları uzattı, boş ...
(ÖZEL) "Dünyadaki 600-700 fok sayısının dörtte üçü Yunanistan ile Türkiye kıyılarında yaşıyor" Akdeniz Üniversitesi(AÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu: "Nesli koruma altındaki fokun, popülasyonunda toparlanma var" "Akdeniz fokunun en büyük özelliği temiz bölgelerde yaşamasıdır"
YEREL HABERLER (ÖZEL) "Dünyadaki 600-700 fok sayısının dörtte üçü ...
(ÖZEL) Su seviyesi yükseldi 3 genç ırmakta mahsur kaldı Irmağa su bırakılacağı anonsunu dikkate almadılar, dakikalarca yardım beklediler Yüzme bilmeyen gençlerde biri ağlarken diğeri kendilerini kurtaran itfaiye ve gazetecilere hakaret etti
YEREL HABERLER (ÖZEL) Su seviyesi yükseldi 3 genç ırmakta mahsur ...
AÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi mezuniyet töreni gerçekleşti
YEREL HABERLER AÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi mezuniyet töreni ...
Kemer’de yayla yollarına bakım çalışması
YEREL HABERLER Kemer’de yayla yollarına bakım çalışması
İç hat yolcularına yüzde 40 indirim duyurusu
YEREL HABERLER İç hat yolcularına yüzde 40 indirim duyurusu
Ömür boyu hapse çarptırılan anne katili için psikolojik rapor istendi
YEREL HABERLER Ömür boyu hapse çarptırılan anne katili için ...
Sahilde fotoğraf çektirip denize giren liseli Barış, kayboldu
YEREL HABERLER Sahilde fotoğraf çektirip denize giren liseli Barış, ...
Altın Portakal'da en iyi filme 300 bin TL ödül
YEREL HABERLER Altın Portakal'da en iyi filme 300 bin TL ödül
Alzheimer hastalarının buluşma yeri Mavi Ev yeniden hizmete açıldı
YEREL HABERLER Alzheimer hastalarının buluşma yeri Mavi Ev yeniden ...
Büyükşehirden sabah sporu etkinliği
YEREL HABERLER Büyükşehirden sabah sporu etkinliği