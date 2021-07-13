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İmar planları iptal edilen mahalleliden siyah çelenkli eylem 50 kişilik grup, siyah çelengin ardından ellerinde döviz ve pankartla Büyükşehir Belediyesi önünde toplanarak sloganlar attı

İHA

İmar planları iptal edilen mahalleliden siyah çelenkli eylem 50 kişilik grup, siyah çelengin ardından ellerinde döviz ve pankartla Büyükşehir Belediyesi önünde toplanarak sloganlar attı

Antalya'da bir grup mahalleli, yaklaşık 40 yıldır imar sorunlarının çözülmediği ve hazırlanan planların mahkemece iptal edilmesine neden olduğunu ileri sürdükleri Şehir Plancıları Odası Antalya Şubesi’nin bulunduğu binanın önüne siyah çelenk bıraktı. Büyükşehir Belediyesi önünde de toplanan grup sloganlar attı.
Kırcami Mahallesi sakinleri, 40 yıldır imar planı sorunu yaşadıkları gerekçesiyle eylem düzenledi. 50 kişiden oluşan grup, 5 bin ve 25 binlik imar planlarının mahkeme kararıyla iptaline neden olduğunu öne sürdükleri Şehir Plancıları Odası önüne ellerinde döviz ve pankartlarla geldi. Burada gazetecilere açıklama yapan Hüseyin Oğuz adlı mahalleli, vatandaşların mağduriyeti adına Şehir Plancıları Odası Antalya Şubesi’nin önüne geldiklerini belirterek, “Bundan sonraki süreçte hiçbir siyasinin, hiçbir odanın, hiçbir siyasi baskının Kırcami’ye alet edilmesine vatandaşlar olarak müsaade etmeyeceğiz. Bundan sonra kim bu olaylara vatandaşı mağdur etmek adına müdahale ediyorsa herkes elini çeksin. Vatandaş ciddi anlamda mağdur. Vatandaşla artık oyun oynamayın. Herkes Kırcami’den kirli ellerini çeksin. Kırcami halkı artık nefes almak istiyor, insan gibi yaşamak, değer görmek istiyor” dedi.
Mahalle sakinlerinden Sevgi Dündar da, tapulu arazilerine imar istediklerini ifade ederek, “Yerlerimizi şu anda kullanamıyoruz. Yeşillik bozulmasın, doğa bozulmasın diyenler gelip de evleri basan yılanların, tilkilerin, ekilmeyen, ormanlık hale gelen, yangın tehlikesi yaşayan, uyuşturucu kullananların saklanıp mekan bir yer oldu” diye konuştu.
Ziraat Mühendisi Tamer Şenoğlu ise, “Bugün, dağlardan, bayırlardan, köylerden, tarım alanı olan yerlerden imar geçerken arkadaşlar gözlerine bant çekiyorlar, dillerini kapatıyorlar, kulaklarını tıkıyorlar ama şehrin göbeğinde tarım alanı ile alakası kalmamış, etrafı 360 derece çevrilmiş, hava dahi almayan, güneş görmeyen Kırcami’ye tarım yapılamaz alanda tarım yapılacak diye koskoca bölgeyi yanıltmakta ve kandırmaktalar” şeklinde konuştu.
Odanın bulunduğu binanın girişine siyah çelenk bıraktıktan sonra Antalya Büyükşehir Belediyesinin önündeki alana geçerek sloganı atan grup, ardından olaysız bir şekilde dağıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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