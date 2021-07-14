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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bebek pişikleri ve mantar enfeksiyonlarına propolis etkisi

İHA

Bebek pişikleri ve mantar enfeksiyonlarına propolis etkisi

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Bekir Çakmak bebek pişikleri ve cilt enfeksiyonlarında propolisin olumlu etkisi olduğunu söyledi.
Uzmanlar, bebeklerde oluşan pişik ve mantarlara Anadolu propolisinin olumlu etkisi olduğunu belirtiyor. Konu ile ilgili konuşan Dr. Bekir Çakmak, “Pişik bölgesi sadece su ile temizlenip yumuşak ve emici bir bezle temizlenmelidir. Bu noktada propolis, mineral çinko, shea yağı, jojoba yağı B5 ve E vitaminleri, gibi bileşenlerin narin bebek cildi içi[FS1] [FS2] n çok faydalı olduğunu hatırlatmak istiyorum” dedi.

“Bebek cildi içi FS1FS2 çok faydalı”
Dr. Bekir Çakmak, “Bebeklerde sıklıkla görülen pişik ve mantar enfeksiyonlarının önüne geçilmesinde düzenli bez değişimi, temizliğin kimyasal içermeyen bez ve kremler ile yapılması çok önemlidir. Pişik tedavisinde ise rastgele kremler kullanılmamalıdır. Bebeğinizin cildi için kimyasal bileşen içermeyen doğal formüllerin tercih edilmesi gerekmektedir. Pişik bölgesi sadece su ile temizlenip yumuşak ve emici bir bezle temizlenmelidir. Bu noktada propolis, mineral çinko, shea yağı, jojoba yağı B5 ve E vitaminleri, gibi bileşenlerin narin bebek cildi içi[FS1] [FS2] n çok faydalı olduğunu hatırlatmak istiyorum. Çinko minerali, B5 ve E vitaminleri bebek cildinde tahriş olan noktaların onarımına destek olmaktadır. Yapılan bilimsel çalışmalar bebek bezi dermatitinde propolis ve ham balın etkili tedavi destekleri olduğunu gösteriyor. Propolis ve ham bal içeren, üreticisine güvendiğiniz, dermatolojik olarak test edilmiş doğal formülleri tercih edebilirsiniz” dedi.

“Bebeklerde yüzde 95 iyileşme görüldü”
Bilimsel çalışmalardan bahseden Çakmak, “2013 yılında Ain Shams Üniversitesi’nde yapılan bilimsel bir çalışmada, propolis ve ham bal karışımının bebeklerde sıklıkla görülen bebek bezi dermatiti üzerine etkisi değerlendirilmiştir. Ayrıca bu karışımın etkinliği, bebek bezi döküntüleri için kullanılan bir ilaç olan nistatin ile karşılaştırılmıştır. Bebek bezi dermatiti olan 76 bebek 10 gün süren çalışma için 2 gruba ayrılmıştır. İlk gruptaki 37 bebeğe ham bal ve propolis karışımı, ikinci gruptaki 39 bebeğe ise nistatin krem uygulanmıştır. Çalışmanın sonunda nistatin krem uygulanan bebeklerde %64 iyileşme görülürken, ham ballı propolis karışımı uygulanan bebeklerde yüzde 95 iyileşme görülmüştür. Ham ballı propolis karışımının, nistatin kreme göre anlamlı derecede daha yüksek iyileşme sağladığı tespit edilmiştir. Bu bilimsel çalışmada da propolisin mevcut pişik tedavisinde kullanılan krem tedavisi kadar etkili olduğunu görüyoruz” diye konuştu.

“Doğru teknolojiyle özütlenmiş olması gerekiyor”
Gıda Yüksek Mühendisi Aslı Elif Tanuğur Samancı Anadolu propolisinin değerli bileşimi ve cilt sağlığına faydalarından bahsederek, “Endemik bitki çeşitliliği açısından zengin bir coğrafya olan ülkemiz, arı ürünlerinde yüksek kalite gösteren dünyanın en büyük arıcılık ülkelerinden birisi. Propolis ve diğer arı ürünlerinin tüketiciye katkısız ve besin bileşiminin korunarak ulaştırılması önemli bir konu. Ham halde kovandan balmumu ile karışık bir şekilde elde edilen propolisin sağlık faydalarından yararlanabilmemiz için doğru teknolojiyle özütlenmiş olması gerekiyor. Bu özütleme işlemi uzman gıda mühendisleri kontrolünde uygun altyapı ve teknoloji ile yapılmış olmalı. Doğru üretilmiş iyi kalitede Anadolu propolisinin içeriğinde Kafeik asit, Kumarik asit, Kuarsetin, Ferülik asit, Sinnamik asit, Ramnetin, Pinosembrin, Resveratrol, Apigenin, Krisin, Luteolin, Hesperidin, Hidroksibenzoik asit ve Epikateşin olmak üzere en az 15 farklı polifenol bileşen bulunur. Bu bileşenler antioksidan ve antibakteriyel etki göstererek cilt enfeksiyonları ve tahrişlerde fayda göstermektedir. Yapılan bilimsel çalışmalar, propolisin sedef hastalığı, egzama, atopik dermatit, morfea gibi birçok cilt hastalığında faydalı etkileri olduğunu bildiriyor. Tabii ki bu sağlık faydaları doğru tercih edilen saf propolis ile görülebilir” şeklinde konuştu.

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