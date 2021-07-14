Konyaaltı’na trafiği rahatlatacak yeni yol yapılıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Konyaaltı ilçesine açtığı yeni yol, Uncalı bölgesinde yaşayan insanların kullanacağı yol ile Atatürk Bulvarı’nın yükünü azaltacak.



İl Sağlık Müdürlüğü Kavşağı’ndan Uncalı bölgesine dönen araçlar için yeni yol yapılıyor. Pınarbaşı Mahallesi 12’nci Cadde ile Pınarbaşı Caddesi Kavşağı’nı birleştiren yol, Üniversite Caddesi’nin devamı olacak. Yol Uncalı bölgesindeki birçok mahalleye ulaşımı kolaylaştıracak. Antalya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından açılan Akdeniz Üniversitesi’nin güney sınırındaki yeni yol gidiş geliş 2 şeritli ve 30 metre genişliğinde olacak. Yola yağmur suyu drenajı da yapılacak. 3 ayda hizmete açılması planlanan yol ile Atatürk Bulvarı ve İl Sağlık Müdürlüğü Kavşağı’nın yükü de büyük ölçüde azaltılmış olacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.