Vali Yazıcı: “15 Temmuz'u unutmayacağız, unutturmayacağız”

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü dolayısı ile yazılı bir açıklama yayınladı. Yazıcı açıklamasında, “Yüce Türk Milleti’nin, bedenini bombalara ve kurşunlara siper ederek sergilediği destansı duruş karşısında hezimete uğramış ve Necip Milletimiz bu şerefli ve vakur duruşuyla bütün dünyaya demokrasi dersi vermiştir” dedi.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı’nın yayınladığı mesaj şu şekilde:



“5’inci yılını hep birlikte idrak etmekteyiz”

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, “Demokratik düzenimizi hedef alarak ülkemizin bekasını, Devletimizin bölünmez bütünlüğünü, milli birlik ve beraberliğimizi parçalamaya kalkışılan 15 Temmuz hain darbe girişiminin milli irade tarafından eşine az rastlanır bir kahramanlık örneğiyle bertaraf edilişinin 5’inci yılını hep birlikte idrak etmekteyiz” dedi.



“7'den 70'e kadını erkeği, yaşlısı genciyle tek yürek olduk”

15 Temmuz’da tek yürek olunduğuna değinen Yazıcı, “Kahraman ordumuza sızan bir avuç FETÖ haininin başlattığı 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı; 7'den 70'e kadını erkeği, yaşlısı genciyle tek yürek olduk. 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla Aziz Milletimiz yurdun dört bir köşesinde tanklara, bombalara, kurşunlara göğsünü siper etmiş, bu hain girişimi vatansever güvenlik güçlerimizle birlikte canı pahasına engelleyerek ülkesine, devletine, demokrasisine, geleceğine ve egemenliğine sahip çıkmıştır. Akıllarını ve kalplerini başkalarına teslim etmiş hainler; Vatan, Millet, Devlet ve Bayrak sevdalısı Yüce Türk Milleti’nin, bedenini bombalara ve kurşunlara siper ederek sergilediği destansı duruş karşısında hezimete uğramış ve Necip Milletimiz bu şerefli ve vakur duruşuyla bütün dünyaya demokrasi dersi vermiştir” diye konuştu.



“Mücadele son terörist yok edilinceye kadar kararlılıkla devam edecek”

Son terörist yok edilinceye kadar mücadelenin devam edeceğini söyleyen Yazıcı, “Tüm hain odaklar şunu iyi bilmelidir ki; devletimize, ay yıldızlı bayrağımıza, milletimize, milli irade ve demokrasimize hainlik edenler, karşılarında her daim güçlü Türk Milletini bulacaklardır. FETÖ, PKK ve tüm terör örgütlerine karşı verdiğimiz mücadele son terörist yok edilinceye kadar kararlılıkla devam edecektir. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününü kutladığımız bugün vesilesiyle; başta Cumhuriyetimizin Banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, kahraman silah arkadaşlarını, 15 Temmuz şehitlerimizi ve bütün aziz şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyorum. Ruhları şad, makamları ali olsun. Şanlı gazilerimize bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. 15 Temmuz'u unutmayacağız, unutturmayacağız” şeklinde konuştu.

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