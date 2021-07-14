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Karina'nın cinayet sanığı sevgilisine müebbet verildi, hakimden haber olmamasını istedi

DHA

Karina'nın cinayet sanığı sevgilisine müebbet verildi, hakimden haber olmamasını istedi


Karina'nın cinayet sanığı sevgilisine müebbet verildi, hakimden haber olmamasını istedi
Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da yaşayan Ukrayna asıllı Türk vatandaşı Karina Demchenko'yu (40) boğarak öldürdüğü suçlamasıyla yargılanan Erhan Razı (41), indirimsiz ömür boyu hapis cezası aldı. Kararın ardından söz alan Razı, çocuğunun medyada çıkan haberlerden etkilendiğini belirterek, mahkeme başkanından haberinin yapılmamasını istedi.
Olay, geçen yıl 14 Aralık günü akşam saatlerinde, Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi, 1988 Sokak'ta 3 katlı apartmanın birinci katında meydana geldi. Yaklaşık 3 yıldır Antalya'da yaşayan Ukrayna asıllı Türk vatandaşı Karina Demchenko'dan uzun süre haber alamayan ailesi, Afrika'da yaşayan arkadaşını aradı. Demchenko'nun arkadaşı ise Antalya'da yaşayan yakınını arayıp, yardım istedi. Antalya'da yaşayan aile yakını da Demchenko'ya ulaşamayınca durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
Eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Karina Demchenko'yu yerde hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Demchenko'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Polisin evde yaptığı incelemede, klimanın soğuğa ayarlı şekilde çalıştığı tespit edildi. 10 gün önce hayatını kaybettiği değerlendirilen Karina Demchenko'nun cansız bedeni, morga kaldırıldı.
BOĞARAK ÖLDÜRMÜŞ
Olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlatan polis, Karina Demchenko'nun cezaevinden izinli çıkan sevgilisi Erhan Razı tarafından boğularak öldürüldüğünü tespit etti. Operasyonla gözaltına alınan Razı, savcıya verdiği ifadede, "Çalışmıyordum. Karina bana 20 ve 30 TL olmak üzere toplamda 50 TL harçlık vermişti. Olay günü evinde sohbet ederken para karşılığı fuhuş yaptığını, bana verdiği 50 TL'yi de fuhuştan kazandığını söyledi. Sonrasında benden fuhuş yaparken kendisini korumamı istedi. Bunun üzerine sinirlendim. Boğazını sıkarak Karina'yı öldürdüm. Daha sonra yüzünü görmemek için koli bandıyla yüzünü kapattım" dedi. Razı, ifadesinin ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
CİNAYETİ REDDETTİ
Antalya 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına sanık SEGBİS ile katılırken, baro tarafından atanan sanık avukatı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili salonda hazır bulundu. Soruşturma aşamasında suçunu kabul eden Erhan Razı, mahkemede tüm suçlamaları reddetti. Son duruşmada, olaydan sonra polislerin kendisine kötü muamelede bulunduğunu ve bu nedenle suçu kabullenmek zorunda kaldığını ifade eden Erhan Razı, cinayeti kesinlikle işlemediğini söyledi.
DOKTORA BASKI İDDİASI
Olay günü polis merkezinden sağlık kontrolüne giderken dövüldüğünü ve polislerin kadın doktora, 'Bu, kadın cinayeti işledi. Sağlam raporu ver' şeklinde sözler söylediğini ileri süren Erhan Razı, "2018 yılından önce işlediğim tüm suçları kabul ediyorum. Ancak, 2018 yılından sonra suç işlemedim. İşlemiş olsam onu da söylerim" dedi. Son sözü sorulan Erhan Razı, kesinlikle cinayet işlemediğini ifade ederek, beraatini talep etti. Mahkeme heyeti sanığı, 'kasten insan öldürmek' suçundan indirimsiz ömür boyu hapse mahkum etti.
'ÇOCUĞUM ÇIKAN HABERLERDEN ETKİLENİYOR'
Kararın açıklanmanın ardından söz alan Erhan Razı, medyada hakkında çıkan haberleri 13 yaşındaki çocuğunun okuduğunu ve etkilendiğini belirterek, mahkeme başkanından haberinin yapılmamasını ve hakkında çıkan haberlerin silinmesini istedi. Mahkeme başkanı, konunun yerinin burası olmadığını ifade ederek, bu konuda yasal girişimlerde bulunabileceğini söyledi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Süleyman EKİN
2021-07-14 13:08:37

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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