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Kuyumcunun iyi niyetinden faydalanıp, bıçak zoru ile gasp etmek istedi Dün soda içtiği kuyumcudan bugün su isteyip arkasından bıçakla saldırdı Antalya’da kuyumcu soygunu kuyumcunun dikkati sayesinde önledi Kaçan şahıs 500 metre ileride yakalandı

İHA

Kuyumcunun iyi niyetinden faydalanıp, bıçak zoru ile gasp etmek istedi Dün soda içtiği kuyumcudan bugün su isteyip arkasından bıçakla saldırdı Antalya’da kuyumcu soygunu kuyumcunun dikkati sayesinde önledi Kaçan şahıs 500 metre ileride yakalandı

Antalya’da bir kuyumcuya dün gelerek soda içen şahıs, bugün yine gelerek su istedi. Kuyumcunun su vermek için harekete geçmesini fırsat bilen şahıs, elinde bulunan 'rambo' bıçağı ile kuyumcuya saldırdı. Kuyumcu boğuşma sonrasında şahsın elinde bulunan bıçağı aldı. Olay yerinden kaçan şahıs polis ekiplerine kıskıvrak yakalandı. Kuyumcu ise ellerinden yaralanarak hastanede tedavi altına alındı.
Olay, Muratpaşa ilçesi Cengiz Tonguç Caddesi üzerinde saat 10.30 sıralarında gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde bulunan kuyumcuya dün gelen F.D., kendisinin nişan töreni olduğunu belirterek yüzüklere baktı. Bir süre iş yerinde oyalanan şahsa 27 yıllık kuyumcu Hüseyin Doğan tarafından soda ikram edildi. Sodayı içen şahıs iş yerinden yüzüğü almadan ayrıldı. F.D., bugün yine kuyumcuya gelerek önce keşif yaptı. Doğan’ın oğlunun bankaya gitmesini fırsat bilen şahıs, dükkân içerisine girip yorgun olduğunu belirtip su içmek istediğini söyledi. Şahsın su isteğini geri çevirmeyen kuyumcu Hüseyin Doğan, su doldurmak için arka bölüme girdi. Bu sırada arkasını dönen Doğan, şahsın elinde ‘rambo’ bıçağı olduğunu gördü.

500 metre sonra yakalandı
Şahıs, elinde bulunan bıçağı kuyumcuya doğru sallayarak vitrinde bulunan bilezikleri kendisine verilmesini istedi. Bunun üzerine şahıs ile kuyumcu arasında arbede yaşandı. Kuyumcu şahsın elinde bulunan bıçağı almak isterken ellerinden yaralandı. Şahıs, kuyumcunun bankaya giden oğlunun olay yerine dönmesi ile panikleyerek kaçtı. Kaçan şahıs, 500 metre ileride polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınıp polis merkezine götürüldü.

İnceleme devam ediyor
Yaralı kuyumcu ise 112 ekipleri tarafından olay yerinden yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırdı. Olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları delil çalışmasının ardından çalışanların ifadesine başvurdu. Polisin olayla ilgili geniş çaplı incelemesi devam ediyor.

“Eşimi öldürmeye çalışıyor”
Olay sonrasında dükkana gelen kuyumcunun eşi Gülay Doğan yaşananları şöyle anlattı:
”Boğuşma olmuş. Ben olaydan sonra geldim. Adam gün geldi, ben adamı biliyorum. Normal birisi değildi çok dikkatimi çekti. Dün nişanlısının geleceğini belirterek yüzük mü çeyreklere mi bakmak istemiş. Eşim daha sonra soda vermiş. 30 dakika oturduktan sonra gitti. Bugün yine gelerek bizi gözetlemiş. Sabahtan bu yana buradan geçiyor. Oğlan bankaya gitti. Ben de eve gitmiştim. Eşim su vermeye gitmiş. Eşim iyi niyetlidir. Eşim su vermeye gidince orada bıçağını çıkarıyor. Eşimi öldürmeye çalışıyor. Eşim 27 yıllık kuyumcu, tecrübeli. Eşim elinden bıçağı almak istersen yaralanmış. Eli kesilmiş."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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