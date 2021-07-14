Hayvan barınağının ilk ziyaretçisi engelli kediyi sahiplendi Konyaaltı hayvan barınağı ziyarete açıldı

Konyaaltı Belediyesi Sokak Hayvanları Sağlık ve Rehabilitasyon Merkezi, salgın tedbirlerinin kademeli olarak azaltılmasıyla hayvan sahiplenmek isteyenler için kapılarını yeniden açtı.



Sokak Hayvanları Sağlık ve Rehabilitasyon Merkezi, covid19 vakalarının artması sonrası tedbir amaçlı Mayıs ayında ziyarete kapatılmıştı. Vaka sayılarının azalmasıyla kapılarını yeniden hayvanseverlere açan rehabilitasyon merkezinde, ziyaretçiler için yeni düzenlemeler yapıldı. Merkez, hayvan sahiplenmek isteyenler için hafta içi saat 14.0016.00 arasında, hafta sonu ise 13.0015.00 saatleri arasında açık olacak.



“İlk ziyaretçi engelli kediyi sahiplendi”

Sokak Hayvanları Sağlık ve Rehabilitasyon Merkezi’nin ziyarete açıldığını duyan Çise Eti, hayvan sahiplenmek için merkeze geldi. Eti, tercihini gözleri görmeyen engelli kediden yana kullandı. Çise Eti, hayvanseverlerin sokak hayvanlarını sahiplenmesi tavsiyesinde bulundu.



“Bir kap su uyarısı”

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, uzun bir aradan sonra hayvanseverler ile sokak hayvanlarını yeniden buluşturmaya başladıkları için mutlu olduklarını söyledi. Zorunlu nedenlerden dolayı merkezi bir süre vatandaşların ziyaretine kapalı tuttuklarını dile getiren Başkan Esen, kapalı dönemde de sokak hayvanlarının yardımına koştuklarını kaydetti. Hava sıcaklığının arttığı bugünlerde vatandaşlara uyarıda bulunan Esen, “Lütfen yaşadığınız alanlara sokak hayvanları için bir kap su bırakmayı ihmal etmeyin. Bırakacağınız bir kap su ile hayat kurtarabilirsiniz. Belediye olarak ilçenin farklı noktalarına kurduğumuz besleme ve su odaklarına sıklıkla takviyede bulunuyoruz. Ancak sokak hayvanlarımız için vatandaşlarımızın iş birliğine ihtiyacımız var” dedi.

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