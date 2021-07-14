Serik Belediyespor Ahmet Şahbaz ve İsmail Cengiz ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

TFF 2. Ligde mücadele eden Serik Belediyespor Kulübü, Ceyhanspor’da top oynayan 30 yaşındaki stoper oyuncusu Ahmet Şahbaz ve Malatya Yeşilyurt Belediyespor’da top oynayan Kaleci 25 yaşındaki İsmail Cengiz ile 2 yıllık sözleşme imzalayarak kulübün renklerine bağladı.

Serik Belediyespor Kulüp Binasında düzenlenen imza töreninde Serik Belediyespor Kulübü Başkanı Halil Deligöz ile yönetim kurulu üyeleri hazır bulundu.Son olarak Ceyhanpor’da oynamış Şahbaz, daha önce sırasıyla Fatsa Belediyespor, Çankaya FK, Karaköprü Belediyespor ve Van BBSK, öte yandan Cengiz ise son olarak, Malatya Yeşilyurt Belediyespor’da oynadı. Cengiz, daha önce sırasıyla Bayburt İl Özel İdarespor’da forma giydi.

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