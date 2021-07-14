Alanya’da 29 mezarlıkta 61 bin adet çiçek fidesi dağıtılacak

Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü bayram öncesi mezarlıklarda mevsimlik ve çok yıllık çiçek dağıtma geleneğini bu yılda sürdürecek. 29 mezarlıkta, 61 bin adet çiçek fidesi vatandaşlara dağıtılacak.

Vatandaşlara mezarlıklarda kullanılmak üzere Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından pandemi kurallarına uygun olarak ücretsiz çiçek dağıtılacak. 20 türde 61 bin adet çiçek fidesinin yanı sıra maske, eldiven, lokum ve gül kolonyası da ikram edilecek.



“29 mezarlıkta dağıtım yapılacak”

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel yaptığı açıklamada, “Mezarlıklarda ücretsiz olarak mevsimlik ve çok yıllık çiçek dağıtma geleneğini sürdürmeye bu yıl da devam edeceğiz. Arife günü merkez, doğu ve batı mahallelerinde 29 mezarlıkta vatandaşlara toplam 61 bin ücretsiz çiçek dağıtımı yapılacak” dedi.



“Çiçek dağıtımı yapılacak mezarlıklar”

Merkezde Hatipoğlu Belediye Mezarlığı, Bektaş Mezarlığı, Kale Yamacı Mezarlığı, Hisariçi Mezarlığı, Cikcilli Belediye Mezarlığı, Hacıbaba Mezarlığı, Oba Sekilioğlu Mezarlığı, Aşağı Oba Mezarlığı ve Tosmur Ak Mezarlığı’nda çiçek dağıtımımız olacak. Batı bölgesinde Okurcalar Karaburun Mezarlığı, Okurcalar Merkez Mezarlığı, İncekum Karabuynuzlar Mezarlığı, İncekum Kakaşlar Mezarlığı, İncekum Merkez Mezarlığı, Avsallar Merkez Mezarlığı, Türkler Belediye Mezarlığı, Payallar Merkez Mezarlığı, Güzelbağ Merkez Mezarlığı, Konaklı Mandıra Mezarlığı, Emişbeleni Merkez Mezarlığı’nda çiçek dağıtılacak. Doğuda ise Kestel Hanönü Mezarlığı, Kestel yangılı Mezarlığı, Mahmutlar Cücenler Mezarlığı, Mahmutlar Gilikli mezarlığı, Mahmutlar Dörtyol Mezarlığı, Mahmutlar Belediye Mezarlığı, Kargıcak Sahil Mezarlığı, Demirtaş Sahil Mezarlığı, Demirtaş Merkez Mezarlığı’nda vatandaşlarımıza çiçek dağıtılacak.

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