Dönercide ‘dirseğin değdi’ kavgasında kan aktı: 1 yaralı Dönercide çıkan tartışma sokağa taştı, kavga anı güvenlik kamerasına yansıdı

Antalya'da dönerci dükkanında ‘dirseğin değdi’ tartışmasıyla başlayan kavgada 1 kişi bacağından bıçakla yaralandı. Kavga ve bıçaklama anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, saat 16.30 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Güllük Caddesi üzerinde meydana geldi. Teomanpaşa Caddesi üzerindeki bir dönercide hesap öderken iddiaya göre Mehmet Sadak (35) ile 5 genç arasında ‘dirseğin değdi’ tartışması yaşandı. Dönerciden ayrılan tarafların tartışması sokakta kavgaya dönüştü. Kavga esnasında gençlerden biri, Sadak’ı bacağından bıçakla yaraladı. İhbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sadak, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çevrede verilen eşkal doğrultusunda şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.



Olay anı güvenlik kamerasında

Öte yandan kavga anı caddedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde grup ile Sadak arasındaki kavga ve arbede anları yer aldı.

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