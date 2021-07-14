`Dirseğin değdi´ kavgasında bacağından bıçaklandı

Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da bir dönercide çıkan `dirseğin değdi´ tartışması kanlı bitti. Kısa süre sonra kavgaya dönen tartışmada Mehmet Sadak (35) bacağından bıçaklandı.
Olay, saat 16.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Altındağ Mahallesi´nde meydana geldi. İddiaya göre bir dönercide yemek yiyen ve ardından hesap ödemek için kasaya giden Mehmet Sadak ile aynı işyerinde bulunan 5 kişi arasında `dirseğin değdi´ gerekçesiyle tartışma yaşandı. İşyerinde bulunan kişiler tartışmaya müdahale etmeye çalışsa da tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İşyerinden caddeye taşan kavga esnasında adı öğrenilemeyen bir kişi Sadak´ı sol bacağından bıçakladı. Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi´ne bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Sadak´ı ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesi´ne götürdü.
Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheli ve kavgaya karışan 4 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER
2021-07-14 19:47:16
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