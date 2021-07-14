Astsubay hastane tuvaletinde hayatına son verdi Astsubay tatil için geldiği Antalya'da, hastane tuvaletinde beylik tabancasıyla intihar etti

Siirt İl Jandarma Komutanlığında görevli bir astsubay, tatil amacıyla geldiği Antalya’da hastane tuvaletinde intilar etti.

Edinilen bilgiye göre öğle saatlerinde, Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi 1. kat poliklinikler tuvaletinde meydana geldi. Görev yaptığı Siirt’ten tatil için Antalya’ya gelen Adem K. (29), henüz belirlenemeyen bir nedenle Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesinin tuvaletinde beylik tabancasıyla başına ateş etti. Silah sesi üzerine tuvalet giren bir hasta yakını Adem K’yı kanlar içinde yerde gördü. Güvenlik görevlileri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine hastaneye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Adem K’nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Adem K’nın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.