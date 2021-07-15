MMO'dan bayramda yola çıkacaklara uyarı: “Araç bakımlarınızı mutlaka yaptırın”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

MMO'dan bayramda yola çıkacaklara uyarı: “Araç bakımlarınızı mutlaka yaptırın”

İHA

MMO'dan bayramda yola çıkacaklara uyarı: “Araç bakımlarınızı mutlaka yaptırın”

MMO Antalya Şube Başkanı Prof. Dr. İbrahim Atmaca, Kurban Bayramı öncesinde tatil için uzun seyahate çıkacak vatandaşların mutlaka araç bakımlarını yaptırmaları konularında uyarılarda bulundu.
Trafikte yoğunluğun ve tehlikenin artacağı bir haftaya girildiğine vurgu yapan Makina Mühendisleri Odası (MMO) Antalya Şube Başkanı Prof. Dr. İbrahim Atmaca, “Sürücülerin yeteri kadar dinlenerek yola çıkması, sürüş esnasında emniyet kemeri takmaları, hız sınırına uymaları, yorgun, uykusuz ve alkollü araç kullanmamaları ve hatalı sollamadan kaçınmaları öncelikli tedbir olmalı. Bunun yanında araç uzun yol bakımı yaptırmak da, olası aksilik ve kaza riskini büyük oranda ortadan kaldıracaktır” dedi.

“Ekipmanlar eksiksiz olmalı”
Araçlarda ilk yardım çantası, üçgen reflektör, yangın söndürme cihazı gibi önem arz eden ekipmanların yola çıkmadan önce tam ve eksiksiz olduğunun kontrol edilmesi gerektiğini belirten Başkan Atmaca, “Araçların fren, balata, lastik, ön takım, elektrik sistemi, hidrolik sistemi, motor yağı, anti friz gibi konularındaki bakımları da yetkili servislerde mutlaka yapılmalıdır. Aracımızda yedek lastiğin sağlam ve havasının tam olduğundan emin olunmalı, takım ve avadanlıklar araç üzerinde tam ve eksiksiz olarak bulundurulmalıdır. Aracımızın iç ve dış temizliği yola çıkmadan önce yapılmalı, araç içinde kapalı alanda uzun zaman geçirileceği için aracın iç temizliğinin iyice yapılması bizler ve özellikle çocuklarımız için çok önemlidir” diye konuştu.

“Kapalı ortamlara ve toplu taşımaya dikkat”
Vaka sayılarında azalma olsa da pandemi sürecinin devam ettiğini hatırlatan Şube Başkanı Prof. Dr. İbrahim Atmaca, “Sevdiklerimizle kısıtlı imkanlarla bir arada olduğumuz ya da olamadığımız bir sürecin ardından hiç kuşkusuz ki, coşkulu bir bayram geçireceğiz. Bu noktada sağlığımızı tehdit etmemek için sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarını göz ardı etmememiz gerekir. Özellikle bulunduğumuz kapalı ortamlarda enfekte kişilerin olabileceği varsayılarak, mekanik havalandırma ile ortamlara taze havanın verilebildiği, bunun mümkün olmadığı yerlerde ise en azından doğal havalandırma sağlanmasına dikkat edilmesini öneriyoruz. Burada en önemli noktalardan biri de bayram yoğunluğunda kullanımı artacak toplu taşıma araçlarında mekanik veya doğal yollarla taze havanın araç içine alınmasının sağlanmasıdır. İklimlendirme sisteminin mümkün olduğunca fazla dış hava ile çalıştırılması için teknik önlemler alınmasını öneriyoruz. Çok önemli olan maskeyi yolcuların rahatsız olmadan sürekli olarak takabilmeleri için termal konfor sağlanmasını öneriyoruz. Bu amaçla da araç içi sıcaklığının şehir içi otobüslerde 2628 derece, şehirlerarası otobüslerde 2426 derece olarak ayarlanması gerekmektedir” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Astsubay hastane tuvaletinde hayatına son verdi Astsubay tatil için geldiği Antalya'da, hastane tuvaletinde beylik tabancasıyla intihar etti
YEREL HABERLER Astsubay hastane tuvaletinde hayatına son ...
Alanya´da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı
YEREL HABERLER Alanya´da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı
Antalya’da 25 litre sahte içki ele geçirildi 34 bin 798 TL idari para cezası uygulandı
YEREL HABERLER Antalya’da 25 litre sahte içki ele geçirildi 34 bin ...
`Dirseğin değdi´ kavgasında bacağından bıçaklandı
YEREL HABERLER `Dirseğin değdi´ kavgasında bacağından bıçaklandı
'Bir mucize olsun, kızım yaşasın'
YEREL HABERLER 'Bir mucize olsun, kızım yaşasın'
Dönercide ‘dirseğin değdi’ kavgasında kan aktı: 1 yaralı Dönercide çıkan tartışma sokağa taştı, kavga anı güvenlik kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER Dönercide ‘dirseğin değdi’ kavgasında kan aktı: 1 ...
Vali Yazıcı: “Allah bir daha 15 Temmuzlar yaşatmasın” AÜ’de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Sergisi düzenlendi
YEREL HABERLER Vali Yazıcı: “Allah bir daha 15 Temmuzlar ...
Rambo bıçaklı şüpheliyle boğuşan kuyumcu: "Bir gün öncesi tatbikat yapmış"
YEREL HABERLER Rambo bıçaklı şüpheliyle boğuşan kuyumcu: "Bir gün ...
Antalya'da seyir halindeki TIR, alev alev yandı
YEREL HABERLER Antalya'da seyir halindeki TIR, alev alev yandı
Kemer’de 3 boyutlu yaya geçitleri
YEREL HABERLER Kemer’de 3 boyutlu yaya geçitleri
Döşemealtı’nda camilere bayram temizliği
YEREL HABERLER Döşemealtı’nda camilere bayram temizliği
Ölüm park ettiği araç içinde yakaladı
YEREL HABERLER Ölüm park ettiği araç içinde yakaladı
Seranın demir direklerini yerinden söken, hortum anı kamerada Antalya’da meydana gelen lokal hortum, serada bulunan demir beton direkleri yerinden söktü
YEREL HABERLER Seranın demir direklerini yerinden söken, hortum anı ...
Alanya’da 29 mezarlıkta 61 bin adet çiçek fidesi dağıtılacak
YEREL HABERLER Alanya’da 29 mezarlıkta 61 bin adet çiçek fidesi ...
Serik Belediyespor Ahmet Şahbaz ve İsmail Cengiz ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
YEREL HABERLER Serik Belediyespor Ahmet Şahbaz ve İsmail Cengiz ile ...
Sahilde fotoğraf çektirip denizde kaybolan liseli Barış'ın cansız bedeni bulundu/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Sahilde fotoğraf çektirip denizde kaybolan liseli ...
Eş cinayetini ortaya çıkaran güvenlik kamerasıyla ilgili 'açı' detayı 
YEREL HABERLER Eş cinayetini ortaya çıkaran güvenlik kamerasıyla ...
Kreş öğrencileri gönüllerince eğlendi
YEREL HABERLER Kreş öğrencileri gönüllerince eğlendi
Park etmek isterken kontrolden çıkan otomobil, faciaya neden oluyordu Kontrolden çıkan araç 3 araca çarptı, araçlardan birisi takla attı
YEREL HABERLER Park etmek isterken kontrolden çıkan otomobil, ...
Yerleşik Rus, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Yerleşik Rus, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu
Eğitim Bir Sen Antalya Şube Başkanı Miran: “15 Temmuz, ihanetin milletin cesaretinde boğulduğu gündür”
YEREL HABERLER Eğitim Bir Sen Antalya Şube Başkanı Miran: “15 ...
Sahilde fotoğraf çektirip denizde kaybolan liseli Barış'ın cansız bedeni bulundu
YEREL HABERLER Sahilde fotoğraf çektirip denizde kaybolan liseli ...
Kumluca’nın yeni Cumhuriyet Başsavcısı göreve başladı
YEREL HABERLER Kumluca’nın yeni Cumhuriyet Başsavcısı göreve başladı
Yerleşik Rus adamın ölümü, arkadaşlık platformuna son giriş tarihiyle ortaya çıktı Yalnız yaşadığı evde ölü bulunan 57 yaşındaki yerleşik Rus’un cenazesi, kesin ölüm nedeni belirlenmek üzere Adli Tıp morguna kaldırıldı
YEREL HABERLER Yerleşik Rus adamın ölümü, arkadaşlık platformuna son ...