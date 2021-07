Antalya’da 14 yıl önce eşine destek olmak için 4 bileziğini satıp hayvancılık işine girerek milyonluk servetin sahibi olan 42 yaşındaki 3 çocuk annesi Fatma Öncel, hayvan sayısını ve çeşitliliğini artırarak işine devam ediyor. Şu anda 150 büyükbaş hayvan, 100’ün üzerinde keçi ve tavuğun bulunduğu çiftliğin sahibi olan Öncel, binin üzerinde de kaz beslemeye başladı. Kazların tanesini 200 TL’den satan azimli kadın, “Yapamazsın diyenler oldu ama şimdi şaşkınlıkla bakıyorlar. Çocuklarımdan daha çok zaman ayırdım bu hayvanlara. Kadın isterse her şeyi yapar” dedi.

Muratpaşa ilçesinde yaşayan 42 yaşındaki 3 çocuk sahibi Fatma Öncel, 14 yıl önce eşine destek olmak için hayvancılık işine girmek istedi. Polis memuru eşinden olumlu yanıt alan Öncel, düğününden kalan 4 bileziğini dönemin parasıyla 2 bin 500 liraya satıp 2 bin 400 liraya inek, 100 liraya da hayvanını besleyecek yem aldı. İlk başlarda inek sütü satarak para kazanmaya başlayan Öncel, zamanla inek sayısını 20’ye kadar çıkardı. İneklerini beslemek için bir de tarla kiralayan Öncel, buraya ektiği mısır harmanıyla hayvanlarını beslemeye başladı. Daha sonra tavuk ile keçi de beslemeye başlayan azimli kadın, 14 senenin ardından 150 inek, yüzlerce keçi ve tavuk sahibi oldu. Öncel, 2 sene önce de 100’e yakın kaz ve kuluçka makinesi aldı. Geçen süre içerisinde Öncel, bini geçkin kazın sahibi oldu. Tek başına beslediği hayvanlarının çoğalmasıyla işçi de tutan Öncel, 20 dönümlük arazide 1 milyon liranın üzerinde servet sahibi oldu.



“Bu sene kaz işine de el attım”

Kurban Bayramı öncesinde kurbanlık satışları yaptığını ve şu anda 150’nin üzerinde büyükbaş hayvanının olduğunu ifade eden Öncel, “Küçükbaş hayvan sayım da 220230 arasında. 4 bileziğimi satarak bir buzağı ve annesini aldım. Bakarak bu hale geldim. Bu işe 14 sene önce başladım. Yazkış demeden sürekli yapıyorum. 14 senedir her sene yirmişer tane büyükbaş sattım, küçükbaş hariç. Kazandığım parayı hayvanlara harcıyorum tekrar dişi hayvan alıyorum. Eksiltmiyorum hayvan sayımı, üzerine katıyorum. Sadece satmıyorum. Süt satıyorum, yumurta satıyorum. Bu sene kaz işine de el attım. Onun yumurtaları için kuluçka makinesi aldık. Yumurtaları koyduk. Şu an bine yakın kaz var. Kazları toptan satış yapacağım” dedi.



“Çocuklarımdan daha çok zaman ayırdım”

Hayvancılığın oldukça zor bir meslek olduğunu aktaran Öncel, “Hiç başından ayrılmıyorsunuz bu işin. Bir yere gidiyorsunuz aklınız burada kalıyor. Yazkış tatilimiz yok. Çocuklarımdan daha çok zaman ayırdım hayvanlara. Çocuklarım sabah okula gidip akşam geliyor ama hayvanlarımla 24 saat zaman geçiriyorum. Mutluyum, hayvancılığı seviyorum” diye konuştu.



"Yapamazsın diyenler oldu"

Bu işe girmeden önce kendisine ‘yapamaz’ diyenler olduğunu ancak azimle işini sürdürdüğünü de belirten Öncel, “Kadın başımla yürütüyorum burayı. ‘Yapamaz’ diyenler oldu. Polis eşisin sen yapamazsın dediler. Dışarıdan farklı gözüküyor ama değil. Şimdi herkes şaşkınlıkla bakıyor bana. Gurur duyuyorlar benimle. Kadınlar yapamaz edemez demesinler. Türkiye’ye hayvancılık biterse her şey biter. Sadece para olarak görmesinler. Kadın isterse her şeyi yapar” ifadelerini kullandı.



Kazların tanesini 200 TL’ye satıyor

Öncel, son olarak girdiği kaz işinden de gelir elde etmek istediğini ifade ederek, “Sabah, öğle, akşam kazları beslemeye geliyorum. Beni tanıyorlar. Binin üzerinde kazım var. Dişileri bırakıp erkekleri satıyorum. Ortalama 3 kilo geliyor erkekler. Tanesini 180200 TL arasında satıyorum. 70 tane anaç kaz almıştım, yumurtaları ile kendim ürettim bu kazları. Ortalama 2 sene içerisinde ürettim. 70 tane kazdan şu an bin tane kazım var. Her sene kazları çoğaltacağım” diye konuştu.



“Burada bir başarı var”

Öncel’in emekli polis memuru eşi Saadettin Öncel de, eşinin başarısından dolayı oldukça mutlu olduğunu dile getirdi. Öncel, “4 bilezik birkaç inek diye bazen soruyorlar. Fatma hanımın çiftliği, dişiyle, tırnağı ile 4 bileziği ile sermayesi az olarak gelmiş ve bugünleri görmüş. Büyük çiftliklerle kıyasladığınız zaman devede kulağız ama burada bir başarı var. Kadınlara destek olunursa başarılar devam eder” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.