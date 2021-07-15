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İnovasyon günlerinin girişimci adayları sertifikalarını aldı.

İHA

İnovasyon günlerinin girişimci adayları sertifikalarını aldı.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Muratpaşa İnovasyon Günlerinin Temmuz ayı iş fikirleri eğitim programı kapanış töreninde, son 20 yılda yaşanan değişimin yerel yönetimleri de etkilediğini belirterek “Yetenekli çocuklarla ve gençlerle devam ettirdiğimiz drone yapımı gibi kurslarımız var. Derdimiz, drone yapmak değil, bu yetenekte olan çocukların kaybolmasını önlemek” dedi.
Muratpaşa İnovasyon Günlerinde Temmuz ayı eğitim çalışması sona erdi. Üç gün boyunca devam eden eğitimlere katılan girişimciler, girişimci adayları Başkan Uysal’ın da katıldığı törenle sertifikalarını aldı.

“Transformasyon tüneli”
ASSİM konferans salonunda düzenlenen törende, Başkan Uysal, özellikle son 20 yılda insanlığın adeta bir seferberlik hali içinde yaşadığını söyledi. “Öyle acayip bir hız ki bu, 30 yıl önce kullanılan hemen hemen hiçbir şey, şu anda kullanılmıyor” diyen Başkan Uysal, bu hızın hizmet sektörünün de içinde olduğu çok geniş bir alanı etkilediğini belirtti. Bu dönemi “İnsanlık bir transformasyon tünelinde yaşıyor” sözleriyle özetleyen Başkan Uysal, artık ulusların zenginliğinin de inovasyon ve buluşlar üzerinden tarif edilmeye başlandığını söyledi.

“Belediyecilik değişiyor”
Daron Acemoğlu’nun ‘Ulusların Düşüşü’ kitabında antropolojiye, sosyolojiye ve nihayetinde ekonomiye göndermelerle bu süreci anlattığını belirten Başkan Uysal, yerel yönetimlerin de bu değişimde hayatın farklı alanlarına ilişkin daha fazla sorumlu, daha fazla ilgili olmaya başladığını söyledi. Bir kentin atıklarının toplanması, asfaltının yapılması kadar artık belediyelerin kaliteli kültür hizmeti verilmesiyle, kentin iyi ve kaliteli bir eğitim sistemine sahip olmasıyla ve demokratik kültürün inşasıyla sorumlu ve ilgili olduğunun altını çizen Başkan Uysal, “ASSİM’de robotik kodlama eğitimi var. Birinci kademe. Aslında bizim işimiz değil. Eğitimden birinci derece sorumlu başka kurumlar var. Ama oralarda olmayınca biz açıyoruz ki, belki faydamız olur. Belki olması gereken kurumlar da koyar. Ya da yetenekli çocuklarla ve gençlerle devam ettirdiğimiz drone yapımı gibi kurslarımız var. Derdimiz, belediye olarak drone yapmak değil. Drone yapacak yetenekte olan çocukların kaybolmasını önlemeye çalışmak” diye konuştu.

“Arayış bitmemeli”
Muratpaşa İnovasyon Günlerinin de parçası olduğu iş fikirlerine yönelik çalışmaların temel amacının girişim atmosferini Muratpaşa’da geliştirmek ve az sayıda girişimcinin kaybolmasını önlemeye çalışmak olduğunu dile getiren Başkan Uysal, “Bu çabalarımız devam edecek” dedi. Üç günlük eğitim programını tamamlayan girişimci ve girişimci adaylarına “Sizler düşünmeye, girişimde bulunmaya teşebbüs ettiğiniz, bu alana ilgili duyduğunuz için çok değerlisiniz” diye seslenen Başkan Uysal, “Her fikriniz, iktisadi karşılık bulmayabilir. Her fikriniz, sahaya uyguladığınızda mükemmel olmayabilir. Ama biz hep yeni fikirlerle kendi şansımızı arttırmak, kendi şansımızı arttırırken ülkemizin şansını arttırmak ve gelecek kuşaklar için şans oluşturabilmek adına düşünmeliyiz, aralamalıyız. Yaşamın her alanında, tekniksosyalidari, arayışlarımız, bulma çabalarımız hiç bitmemeli” şeklinde konuştu. Başkan Uysal, konuşmasının ardından katılımcılara sertifikalarını tek tek takdim ederken Muratpaşa İnovasyon Günlerinin ilk eğitim çalışması hep birlikte hatıra fotoğrafının çektirilmesiyle sona erdi.

“Beklentilerimin üzerindeydi”
Muratpaşa İnovasyon Günlerinin ilk etap eğitim çalışmasını tamamlayan isimlerinden biri Akdeniz Üniversitesi (AÜ) İletişim Fakültesi Mezunu 24 yaşındaki Mehmet Batu Saka oldu. Genç girişimci, lise yıllarında girişimciliğe ilgi duymaya ve bu alanda çalışmaya başladığını belirterek, “Böyle bir etkinliğe doğrudan katılmak istedim. Daha önce farklı etkinliklere katılmıştım ama burası beklentilerimin çok ötesindeydi. Kendi iş fikrim adına da çok fazla şey öğrendiğim” diye konuştu. Bu eğitimin kendisine vizyon kazandığını belirten Saka, daha ileri gidebileceğine aldığı eğitimlerin ardından inanmaya başladığını aktardı.

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