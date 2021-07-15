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Turizm oscarları sahiplerini buldu

DHA

Turizm oscarları sahiplerini buldu


Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA)- TÜRK turizminin Oscar'ı olarak kabul edilen 'QM-Quality Managment Awards 2020 Ödül Töreni'nde turizmciler ödüllerine kavuştu.
Antalya'da bu yıl 11'incisi düzenlenen, Türk turizminin Oscar'ı olarak kabul edilen 'QM-Quality Managment Awards (Yönetim Kalitesi Ödülleri)' töreni, Antalya'da beş yıldızlı bir otelde yapıldı. Turizm sektörünün temsilcileri, tören öncesi müzik ve lazer şovla keyifli dakikalar geçirdi. Türk turizm endüstrisinin başlıca kategorilerinde 'en'ler, kişi ve kuruluşlar, QM Awards Anketi ile belirlendi. Bu ankete yurt içi ve dışından sektörün dinamikleri, yani yatırımcı, yönetici, personel, müşteri ve tedarikçi katıldı. Pandemi döneminden en fazla etkilenen sektör olan turizmin bu yılki ödülleri, 'Kalite hiç bu kadar önemli olmamıştı' mottosuyla dağıtıldı. Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden turizmci Ersoy Ceylan adına özel bir ödül kategorisi de yer aldı.
'DAHA İYİ TÜRKİYE DAHA İYİ TURİZM'
QM Center Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Meral, turizm için kalbi çarpan, bunun için var gücüyle mücadele eden kişiler olduklarını söyleyerek, "Cephedeki askerler gibi, 'turizm memleket meselesi' diyen insanlarız. Daha iyi Türkiye, daha iyi turizm için var olun" dedi.
'BU ÜLKENİN TURİZMİ VAR'
Ödül törenine katılan Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, 2019'daki gerçeklerle bu yılın gerçeklerinin farklı olduğunu belirterek, 2019 yılında turizmde çok iyi bir sezon geçirdiklerini, 2020'ye doğru ciddi hedefleri olduğunu, fakat koronavirüsün ortaya çıkmasıyla her şeyin değiştiğini anlattı. Yağcı, "En önemli şey üretmektir. Bunlara değer katmaktır. Bence hepimizin bir görevi olmalı. Çünkü ürettiklerimize değer kattıklarımızla anılacağız, tarihe not düşeceğiz. Gerçekten herkesin karamsarlığa kapıldığı, 'turizm başlayacak mı, nasıl olacak' dediği noktada oteller, acenteler bir gecede kapandı ama biz hiçbir zaman sektör olarak inancımızı kaybetmedik. Gerçekleri kabul ederek işe nasıl başlayacağımız noktasında ciddi çaba ve emek harcadık. Geçen yıl bu zamanlara bakıldığında otellerin çoğu açılmamıştı. Bu sezon görüyoruz ki, şu an binden fazla otel Antalya'da açık. Havalimanında hareketlilik var. Geçen seneye göre iyiyiz. Güvenli turizm uygulamaları son derecede önemli. Bu bir dönem daha hayatımızda kalacak. Dolayısıyla biz bu inanışla ve bu sektöre olan bağlılığımızla her türlü sıkıntıyı hep beraber atlatacağımızı düşünüyorum. Bu gece ödül alan almayan herkesi takdir ve teşekkür ediyorum. En kötü zamanda bile turizm ayakta duracak" diye konuştu.
Konuşmaların ardından turizm ödülleri sahiplerini buldu. Demirören Medya'ya ait Hürriyet Seyahat'in sponsorluğunda gerçekleşen ödül töreninde, Demirören Medya Bölgeler Reklam Grup Başkan Yardımcısı Mesut Bayraktar da ödül alan isimler arasında yer aldı.DHA-Genel Türkiye-Antalya Aslı DURAN
2021-07-15 11:41:59

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