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Manavgat’ta sezonun ilk Caretta Caretta yavruları denizle buluştu Yavru 23 caretta caretta törenle denize bırakıldı

İHA

Manavgat’ta sezonun ilk Caretta Caretta yavruları denizle buluştu Yavru 23 caretta caretta törenle denize bırakıldı

Manavgat sahillerinde yılın ilk caretta yavruları denizle buluştu. Kendi başlarına yuvadan çıkamayan 23 adet yavru, törenle denize bırakıldı. DEKAFOK Başkanı Seher Akyol, yuvaları tek tek kontrol edip kalan yavruları çıkardıklarını belirterek “Yavrular denize ulaştıktan sonra aralıksız 48 saat yüzmek zorunda” dedi.
Manavgat Boğaz mevkiinde Deniz Kaplumbağaları Akdeniz Foku Kum Zambakları Koruma ve Yaşatma Derneği tarafından düzenlenen etkinliğe Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay İlker Özcan, MATSO Başkanı Seydi Güngör, Tarım İlçe Müdürü Ömür Ozan Çakal, Manavgat Orman İşletme Müdürü Aydın Açıkbaş, Manavgat Merkez Jandarma Karakol Komutanı Hızır Çelik ve davetliler katıldı. Etkinlik öncesinde yeni kurulan Bilgi Gözlem Merkezi’nde DEKAFOK Başkanı Seher Akyol tarafından derneğin çalışmaları hakkında bilgilendirme yapıldı.
Manavgat’ta yılın ilk yavrularının denize ulaştığını belirten Akyol, ilk yuvadan 60 caretta yavrusunun denize kendi imkanlarıyla ulaştığını, 23 adedinin ise kendi başlarına yuvadan çıkamayan ve gönüllüler tarafından çıkartılarak denize salınan yavrular olduğunu söyledi. Yavruların büyük bölümünün kendi imkanlarıyla yuvadan çıkıp denize ulaştığına dikkat çeken Akyol “Biz ölüme terk edilen yani yuvadan çıkamayan yavruları tek tek yuvalardan çıkarıp denize ulaştırıyoruz. Yavrular denize ulaştıktan sonra diğer canlılara yem olmamak için 48 saat aralıksız yüzmek zorunda” diye konuştu.
Caretta yavrularının denize uğurlanmasının ardından açıklama yapan Manavgat Kaymakamı Dr. Mustafa Yiğit, yavruların denize doğru hareketlenmelerinin diğer davetliler gibi kendisini de heyecanlandırdığını belirterek “Bildiğim kadarıyla mayıs ayı carettaların yumurtlama dönemi başlıyor ve iki ay sürüyor. İki ay sonra yumurtadan çıkıp denizle buluşuyorlar. Ne var ki bunları korumadığın zaman çoğunun zayi olduğuna hep birlikte şahit olduk. Destek olunması gerekiyor çünkü bunlar korunma altında olan, nesli tükenmekte olan canlılardan bir tanesi, o yüzden insanların desteğine ihtiyacı var. Keşke diğer canlılara da bu şekilde destek olabilsek. Herkes bu bilince ulaştığı zaman çok daha güzel bir dünya olur diye düşünüyoruz. Malum denizler kirleniyor, denizlerimiz bilinçsiz insanların yaptıkları ile kirleniyor bunun canlılar düzene sokuyor, doğal hayatı yeniden canlandırıyorlar” dedi.
Kaymakam Yiğit, “Dünyada Carettaların en fazla yumurtladığı yer Türkiye’de Yumurtalık diye biliyorum ben, Adana’nın Yumurtalık ilçesi. Sonra da bu bölge. Gündoğdu’dan Kızılot’a kadar tüm sahilde Carettalar yumurtluyor. Böyle bir duyarlılık oluşmuş durumda. Zaman zaman burada çok büyük sıkıntılar yaşadık biliyorsunuz. Sahilde insanlar araçlarıyla geziyorlar, ATV’leriyle geziyorlar, belki traktör sokuyorlar, yuvaları umursanmadan her şey yapılabiliyordu. Bu sayede bu engellenmiş oldu duyarlılık arttı, pankartlar asıldı, insanlar bilgilendiriliyor, sosyal medyada sürekli gündeme getiriliyor. Gençlerle çocuklarla paylaşılıyor, burada anlatıyorlar ne olduğunu. Ne olduğunu bildiğimiz de bu Carettayla aramızdaki dostluk artıyor ve ülkemiz daha bilinçli hale geliyor diye düşünüyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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