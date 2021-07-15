Kaş'ta orman yangını; 3 hektar alan zarar gördü

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Ahmet ACAR/KAŞ (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Kaş ilçesinde çıkan orman yangınında 3 hektar alan zarar gördü.

Kaş'a bağlı Gökçeyazı Mahallesi Hacılar Boğazı mevkiinde saat 12.00 sıralarında orman yangını çıktı. Alevler bir anda yayılırken, ihbar üzerine yangına Kaş ve Fethiye'den helikopterler sevk edildi. Kaş Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 6 arazöz, 25 orman işçisi ve 5 teknik elemanla müdahale edildi.

Hızlı müdahaleyle yangın yaklaşık yarım saat içinde kontrol altına alındı. Bölgedeki soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında yaklaşık 3 hektar alanın zarar gördüğü belirtildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlemek için çalışma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Kaş Ahmet ACAR

2021-07-15 14:21:47



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