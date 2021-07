Başkan Topaloğlu: “ Sağlığın her alanında 7/24 görevimizin başındayız ”

Kemer Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, yaptığı hizmetler kapsamında Haziran ayındaki verileri paylaştı. Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ise 7/24 sağlığın her alanında çalıştıklarını belirterek “Zorlu geçen pandemi sürecinde de halkımızın sağlığını dikkate alarak ilçe genelinde korona virüse karşı tüm tedbirlerimizi almaya devam ediyoruz” dedi.

Kemer Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğüne bağlı belediye tabipliği olarak 51 iş yerinde sıhhi kontrol yapıldı. Bakım ve sağlık hizmetleri kapsamında da 120 hasta sağlık kurumuna otobüsle taşındı. Binek araçla hastanelerde muayeneye götürülen hasta sayısı 2, evinde tıraş hizmeti alan vatandaş sayısı 19, evde enjeksiyon ve pansuman yapılan hasta sayısı 23, bakım ekibi tarafından ev temizliği yapılan hasta sayısı 2 olarak açıklanırken, hasta nakil ambulansı ile hastanelere ulaşımı sağlanan hasta sayısı ise 10 olarak bildirildi.

Kemer Belediyesi Hayvan Barındırma, Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinin çalışmaları kapsamında ise 124 hayvan aşılanırken, 124 hayvan kısırlaştırılarak işaretlendi. Toplam 211 sokak hayvanı ile ilgili şikayet alan belediye ekipleri, sokak hayvanlarına yeni bir yuva kazandırabilmek amacıyla 29 hayvanı sahiplendirdi.

Öte yandan ihtiyaç sahibi 6 hastaya hasta yatağı, 2 hastaya ise tekerlekli sandalye tutanak karşılığında verildiği belirtildi. İlçe sınırlarında yaşayan 116 kişiye de yüz yüze ve telefonla psikolojik danışmanlık hizmeti verildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Kemer halkına sağlık hizmetleri konusunda her türlü hizmet vermeye devam ettiklerini söyledi. Belediye olarak vatandaşların ayağına kadar sağlık hizmeti götürdüklerini ifade eden Başkan Topaloğlu, “Kemer Belediyesi olarak halkımıza en iyi şekilde hizmet vermeye çalışıyoruz. Evde sağlık hizmetleri olsun, hastaneye hastalarımızı ücretsiz şekilde taşımak olsun sağlığın her alanında 7/24 görevimizin başındayız. Zorlu geçen pandemi sürecinde de halkımızın sağlığını dikkate alarak ilçe genelinde korona virüse karşı tüm tedbirlerimizi almaya devam ediyoruz. Kemer Belediyesi halkın belediyesi olmaya devam edecek” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.