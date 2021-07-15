Gece kulübünde başlayan 'laf atma' kavgasında tabancayla öldürüldü (2)

MHP'li Özarslan: "15 Temmuz'da Bahçeli'nin yaptığı meydan okuma, fiilen Cumhur İttifakı'nın da temelini atmıştır"

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2 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Antalya'da, Tarık Arslan'ın gece kulübünde tartıştığı kimliği belirsiz kişilerce 2 saat sonra dışarıda çıkan kavgada tabancayla öldürülmesinin ardından 2 şüpheli, gözaltına alındı. İsimleri açıklanmayan şüphelilerin, yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI

2021-07-15 16:33:19



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