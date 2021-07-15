Şehit babası: Mektebinde şehadet olan bir milletin, kaderinde esaret yoktur



Adem DURMAZ/KORKUTELİ (Antalya), (DHA)- 15 Temmuz hain darbe girişiminde Ankara Genelkurmay Başkanlığı önünde şehit olan üniversite öğrencisi Yasin Naci Ağaroğlu (22), mezarı başında anıldı. Baba Osman Ağaroğlu, "Bizler esaret altında yaşamaktansa, şehadeti tercih eden bir milletiz. Çünkü biz esareti kabul etmeyiz ve devamlı olarak şunu söyleriz; mektebinde şehadet olan bir milletin, kaderinde esaret yoktur" dedi.

FETÖ´nün hain darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı önünde ateş açılması sonucu şehit düşen Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi son sınıf öğrencisi Yasin Naci Ağaroğlu, Korkuteli´ne bağlı Yazır Mahallesi´nde bulunan mezarı başında anıldı. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma törenine, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu, Korkuteli Kaymakamı Ömer Çimşit, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, İl Müftüsü Nazif Fethi Yalçınkaya, Belediye Başkanı Ömer Niyazi İşlek, siyasi parti ilçe başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, şehit Ağaroğlu´nun annesi Zehra, babası Osman Ağaroğlu ile askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı. Korkuteli Müftülüğüne bağlı imamlar şehit mezarı başında Kur'an-ı Kerim okudu. İl Müftüsü Nazif Fethi Yalçınkaya da dua etti.

'BİZ ESARETİ KABUL ETMEYİZ

Oğlunun mezarı başında konuşan Osman Ağaroğlu, "Şehitlik bir son değil bize göre, yeni bir hayata geçiş, yeni bir dünyaya açılıştır. Yeni bir elbise değiştirilişidir. Şehitlik `Nasıl yaşarsanız öyle ölür ve nasıl ölürseniz öyle dirilirsiniz´ hadisi şerifinde olduğu gibi şehitlik Rablarına ram olabilmektir. Bizler esaret altında yaşamaktansa, şehadeti tercih eden bir milletiz. Çünkü biz esareti kabul etmeyiz ve devamlı olarak şunu söyleriz; mektebinde şehadet olan bir milletin, kaderinde esaret yoktur" dedi.

Vali Ersin Yazıcı da şöyle konuştu:

"15 Temmuz ne yazık ki kara bir gün. Türk tarihine kara bir leke olarak yerleşti. Yine birlik ve demokrasi günü inşallah bundan sonra böyle yad edeceğiz. Gönül arzu ederdi ki 251 şehit vermeden yolumuza devam etseydik. Keşke böyle hain bir kalkışma olmasaydı. Daha öğrenci olan gencecik Yasin Naci´mizi toprağa vermeseydik. Ama şunu biliyoruz ve inanıyoruz ki bu ülke için, bu ülkenin demokrasisi için, bekası için, Cumhuriyetimiz için canını verecek, gözünü kırpmadan canını verecek nice Yasin´ler var. Hainlere şunu söylemek isterim `Bu ülkede herkese yer var ama hainlik eden, Cumhuriyetimize, demokrasimize kastedenlere asla göz açtırmayız. Asla bu niyetlerine rıza göstermeyiz. Bir çakıl taşımızı kimseye vermeyiz. Bu böyle biline. Hem FETÖ için hem PKK için diğer terör örgütleri için bu böyle biline. Allah bir daha 15 Temmuzları yaşatmasın. Yasin kardeşimizin mezarının başında bir söz var; `Vatan için ölmekse kaderim, böyle kaderin ellerinden öperim'."

Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve şehidin ailesi, Yasin Naci Ağaroğlu´nun mezarına karanfil bıraktı.DHA-Genel Türkiye-Antalya / Korkuteli Adem DURMAZ

2021-07-15 20:43:07



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