Antalya'da '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' buluşması



Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında yürüyüş ve anma programı düzenlendi. Programda konuşan Vali Ersin Yazıcı, "Aziz milletimiz, milletin tankını, silahını, uçağını Türk milletine doğrultan, kendini 1 dolara satan bu alçak FETÖ üyesi hainlere bedenini siper ederek karşı koymuş ve meydanları doldurmuştur" dedi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Antalya Valiliği tarafından `Milli Birlik Yürüyüşü´ düzenlendi. Konyaaltı Caddesi üzerinden başlayan yürüyüşe Vali Ersin Yazıcı, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ali Güllü, Garnizon Komutanı Piyade Albay Erdal Köse, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mesut Kocagöz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, siyasi parti ve STK´ların temsilcileri ile yüzlerce vatandaş katıldı.

Emniyet Müdürlüğü´ne bağlı atlı polislerin öncülük ettiği yürüyüşte mehteran takımı da yer aldı. Vatandaşlar, ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak yürüdü. Güzergah üzerindeki binalarda yaşayanlar da zaman zaman balkonlarına çıkarak yürüyüşe alkışlarıyla destek oldu. Kortejde açılan metrelerce uzunluğundaki Türk bayrağı gençler tarafından taşındı. Cumhuriyet Meydanı´nda son bulan yürüyüşün ardından Vali Yazıcı ve katılımcılar, meydandaki defteri imzaladı.

Meydandaki program ise saygı duruşu ve İstiklal Marşı´nın okunması ile başladı. İl Müftüsü Nazif Fethi Yalçınkaya´nın dua etmesinin ardından ekranda kurulan sinevizyondan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´ın 15 Temmuz ile ilgili konuşması yayınlandı. Erdoğan´ın konuşmasının ardından aynı ekranlardan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan 15 Temmuz videosu yayınlandı.

Ardından sahneye çıkan protokol üyeleri 15 Temmuz ile ilgili konuşmalarını yaptı. Son olarak sahneye çıkan Vali Ersin Yazıcı, konuşmasına darbe girişiminde şehit ve gazi olanları anarak başladı. Yazıcı, "15 Temmuz hainlerin elindeki tankın, topun, uçağın, silahların millet iradesinin karşısında bir anlam ifade etmediğini kanıtlamıştır. Milletçe ölürsek şehit, kalırsak gazi oluruz şiarıyla bağımsızlık mücadelesi verdik. Dün Çanakkale´de, Sakarya´da, Dumlupınar´da vatan için cephedeyken bugün 15 Temmuz´da, Afrin´de, Cerablus´ta, Mavi Vatan´da istiklal ve istikbalimize, kutlu mücadelemize devam edeceğiz" dedi.

FETÖ üyelerine sert tepki gösteren Yazıcı, "7´den 70´e, kadınından erkeğine, siyasi düşüncesi, etnik yapısı, inancı ne olursa olsun Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısı üzerine yek vücut haline gelen aziz milletimiz, milletin tankını, silahını, uçağını Türk milletine doğrultan, kendini 1 dolara satan bu alçak FETÖ üyesi hainlere bedenini siper ederek karşı koymuş ve meydanları doldurmuştur. Bin yıldır üzerinde yaşadığımız bu topraklar, ecdadımızın canları pahasına gösterdiği olağanüstü mücadeleyle vatan olmuştur" diye konuştu.

Vatanın bir karışından ne vazgeçeceklerini ne de feda edebileceklerini söyleyen Yazıcı, "Bir toprağın vatan olabilmesi için kan dökülmüş olması lazım. Biz Anadolu´nun, İstanbul´un vatan olması için bin yıldır kan döküyoruz. Ülkemizin bekasına, huzuruna ve geleceğine kasteden tüm hain odaklarına, FETÖ, PKK ve tüm bölücü terör örgütlerine karşı verdiğimiz mücadele son terörist yok edilinceye kadar kararlılıkla devam edecektir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, içerisindeki hainleri temizleyerek hedeflerine emin adımlarla ilerlemektedir" dedi.

Konuşmaların ardından program fotoğraf, film gösterimleri, Mehter takımı gösterisi, ilahi dinletileri, tasavvuf müziği dinletisi, şiir okunması, düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödül verilmesi ve söyleşi ile devam etti.DHA-Genel Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER

2021-07-16 00:42:44



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