Kepez'de bayram erken başladı

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Kurban Bayramı sevincini paylaşmak amacıyla ilçedeki çocuklarla evlerinde bir araya geldi. Tütüncü, çocukları hediyeler verdi.

Kepez ilçesinde bayram sevinci erken başladı. Başkan Hakan Tütüncü, ilçede kapı kapı dolaşarak, ailelerin ve çocukların Kurban Bayramı’nı tebrik etti. Başkan Tütüncü, Kurban Bayramı’nın mutluluğunu paylaşmak için de ev ziyaretlerinde bulundu. Tütüncü, gün boyu gerçekleştirdiği ev ziyaretleriyle çocukları ve aileleri ile bir araya geldi.



“Bayram sevinci evlerde”

Her şey gibi, bayram da çocuklarla güzel diyen Başkan Hakan Tütüncü, açıklamasında, “Bayramlar, hatırlanmakla, paylaşmakla ve çocuklarla güzel. Korona virüs salgını nedeniyle uzunca bir süre hemşehrilerimiz ve çocuklarımızla gönlümüzü, muhabbetimizi paylaşamamıştık. Biz onları, onlar bizi çok özlemişlerdi. Kısıtlamanın olmadığı bu bayramda, hemşehrilerimiz ve çocuklarımızla kucaklaşalım, gönül birlikteliğimizi pekiştirelim ve hasret giderelim istedik. Sabah saatlerinden itibaren evlerinde çocuklarımızı, ailelerini ziyaret ettim. Bayramlarını tebrik ettim. Demli bir çay sohbetinde gönüllerimizde güzel anılar biriktirdik. Çocuklar mutlu olursa evimiz, yaşamımız ve dünyamız mutlu olur. Bu anlayışla çocuklarımızı hediyelerle mutlu ettik. Çocuklarımızın ellerinden, umutlarından, hayallerinden tutmaya devam edeceğiz. Gün boyu onların ve ailelerinin evlerine Kurban Bayramı sevincini taşıdık. Sevgili çocuklarımla kapı, kapı sevgimizi büyüttüğümüz harika bir gün yaşadık” diye konuştu.

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