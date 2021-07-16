3 bin 70 metrelik dağa solo tırmanış Türkiye'nin ilk ve tek solo alpinistinden Kızlar Sivrisi'ne solo tırmanış '81 İl 81 Zirve Solo Tırmanış Anadolu Parsı Unvanı' projesinin 16. durağı Antalya Kızlar Sivrisi oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

3 bin 70 metrelik dağa solo tırmanış Türkiye'nin ilk ve tek solo alpinistinden Kızlar Sivrisi'ne solo tırmanış '81 İl 81 Zirve Solo Tırmanış Anadolu Parsı Unvanı' projesinin 16. durağı Antalya Kızlar Sivrisi oldu

İHA

3 bin 70 metrelik dağa solo tırmanış Türkiye'nin ilk ve tek solo alpinistinden Kızlar Sivrisi'ne solo tırmanış '81 İl 81 Zirve Solo Tırmanış Anadolu Parsı Unvanı' projesinin 16. durağı Antalya Kızlar Sivrisi oldu

Türkiye'nin ilk ve tek solo alpinisti Erdek Cennet, '81 İl 81 Zirve Solo Tırmanış Anadolu Parsı Unvanı' Projesi kapsamında Batı Toroslar içindeki Beydağları'nın 3 bin 70 rakımlı en yüksek zirvesi Kızlar Sivrisi’ne tırmanış gerçekleştirdi. Cennet, tırmanışını 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde yaptığı için ayrı bir gurur duyduğunu belirtti.
Türkiye’nin birçok dağında yüksek irtifa solo tırmanışları gerçekleştiren Erdek Cennet,‘81 İl 81 Zirve Solo Tırmanış Anadolu Parsı Unvanı’ Projesi kapsamında 16. tırmanışını Elmalı ilçesindeki 3 bin 70 rakımlı Kızlar Sivrisi’ne yaptı. Balıkesir’de yaşayan Erdek Cennet, aldığı dağcılık ve dalış eğitimlerinin ardından 10 yıldır Türkiye’nin farklı şehirlerinde tırmanışlar gerçekleştirmeye devam ediyor. Bugüne kadar yaklaşık 65 ilde 400’den fazla dağın zirvesine tırmanış yapan Cennet, 2019 yılında kendisinin geliştirdiği‘81 İl 81 Zirve Solo Tırmanış Anadolu Parsı Unvanı’ projesi kapsamında tırmanışlarını sürdürüyor. Erdek, 16. zirve tırmanışını 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ve 15 Temmuz şehitlerine ithafen Kızlar Sivrisi’ne yaptı.

Yolculuk
Zirveye ulaşmanın mutluluğunu yalayan Türkiye'nin ilk ve tek solo alpinisti Erdek Cennet, “Tırmanışımı başarıyla gerçekleştirdim. Kızlar Sivrisi 3 bin 70 rakım ile Batı Torosların içinde yer alan Bey Dağları’nın en yüksek zirvesi olduğu için bu zirve tırmanışı benim için çok önemliydi. Buraya ulaşmak için Balıkesir’den otobüsle, Antalya’nın Korkuteli ilçesine oradan minibüs ile Elmalı ilçesine oradan yine minibüs ile Küçük Söğe Mahallesi'ne ve sonra Serkiz Ovası’na geldim. Ardıç ormanının içinden manzaraları yaşayarak 5.5 kilometre kamp yükü ile yürüyerek dağ evine ulaştım” diye konuştu.

"Değerli bir zirveydi"
Zirve yolculuğuna bin 950 rakımından başladığını dile getiren Erdek Cennet, “Ekin'de Yaylası'ndan geçerek, Kızlar Sivrisi Dağının batı klasik ortasından 3 bin 70 rakımlı zirveye ulaştım. Tırmanış rotasının tatlığı bakımından, görsel manzaraları, tırmanışı benim için çok değerli kıldı. Başarılı bir tırmanışı tamamlamış olmanın mutluluğu içerisindeyim. Normalde 6 ile 8 arasında tamamlanan yürüyüşü görüntü ve fotoğraf çekimi yaptığım için 10 saatte tamamladım” dedi.

"Hiç yorulmadım"
Zirveye ulaşan Erdek Cennet, projesi kapsamında 16. ilinin Antalya olduğunu belirterek,“16. zirvem 3 bin 70 metre yüksekliğindeki Kızlar Sivrisi noktası. Buraya Balıkesir’den otobüsle yola çıkarak çeşitli araçlarla geldim. Zirveye başarılı bir yürüyüş gerçekleştireceğim. Onca zahmet ve emek bu dağa değer. Kızlar Sivrisi Dağı’nda 3 zirveyi gerçekleştirdim. Güzel bir etkinlik olduk. Klasik rotayı kullanarak geldim. Çok güzel bir rota yorulmuyorsunuz yavaş yavaş yükseliyorsunuz. Balıkesir’den otobüsle Korkuteli’ye ardından Elmalı Söğle Mahallesi ve traktörle rota başlangıcına geldim. Bu yolculuk beni hiç yormuyor, zevkle yürüyorum” diye konuştu.
Cennet, yolculuğu boyunca bölge insanı tarafından çok iyi karşılandığını ve ağırlandığını sözlerine ekledi.

Daha önceki tırmanmışları
Erdek Cennet daha önce proje kapsamında Van Artos, Bitlis Süphan, Kayseri Erciyes, Kahramanmaraş Berit, Balıkesir Çatal, Rize Kaçkar ve Ağrı Dağı, Manisa Spil Dağı, Isparta Dedegül Dağı, Şanlıurfa Karacadağ, Mardin Turcel Dağı, Kütahya Murat Dağı, Uşak İtecik Dağı, Denizli Karçı Dağı, İzmir Boz Dağ zirvelerine tırmanış gerçekleştirmişti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

ANTGİAD Başkanı Sert: “Alışverişleri yerel işletmelerden yapın”
YEREL HABERLER ANTGİAD Başkanı Sert: “Alışverişleri yerel ...
Kemer’de sabah ezanına kadar demokrasi nöbeti tutuldu
YEREL HABERLER Kemer’de sabah ezanına kadar demokrasi nöbeti tutuldu
Ata tohumlarının hasadı yapıldı
YEREL HABERLER Ata tohumlarının hasadı yapıldı
Yardım için durduğu kazazede, ağabeyi çıktı
YEREL HABERLER Yardım için durduğu kazazede, ağabeyi çıktı
Köpeği 'Misha'ya cankurtaran eğitimi veriyor
YEREL HABERLER Köpeği 'Misha'ya cankurtaran eğitimi veriyor
Evi terk etti, 1'i bebek 4 çocuğu perişan bulundu
YEREL HABERLER Evi terk etti, 1'i bebek 4 çocuğu perişan bulundu
Kepez'de bayram erken başladı
YEREL HABERLER Kepez'de bayram erken başladı
Naula Antik Kenti'nin duvarları karalama defteri gibi
YEREL HABERLER Naula Antik Kenti'nin duvarları karalama defteri gibi
Anne evi terk etti, babanın bakmakta zorlandığı 4 küçük çocuk evde kendinden geçmiş halde bulundu Antalya’da yürekleri sızlatan aile dramı Komşuların polise haber vermesiyle polis ve sağlık ekipleri çocukları hastaneye götürdü Baba, çocukları vermemek için uzun süre direndi, sinir krizleri geçirdi Biri 5 aylık bebek olan çocukların Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edileceği öğrenildi
YEREL HABERLER Anne evi terk etti, babanın bakmakta zorlandığı 4 ...
Antalya’da görüp durduğu kazada yaralının ağabeyinin olduğunu fark etti Yan yolda iki motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Antalya’da görüp durduğu kazada yaralının ağabeyinin ...
Antalya'da 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlandı Antalya Valisi Ersin Yazıcı: “Milletçe ölürsek şehit, kalırsak gazi oluruz şiarıyla bağımsızlık mücadelesi verdik” “Aziz milletimiz, kendini 1 dolara satan bu alçak FETÖ üyesi hainlere bedenini siper ederek karşı koymuş ve meydanları doldurmuştur”
YEREL HABERLER Antalya'da 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve ...
Antalya'da '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' buluşması
YEREL HABERLER Antalya'da '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' ...
Finike 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda demokrasi nöbeti
YEREL HABERLER Finike 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda demokrasi ...
Mersin´deki yangına gitmeye çalışan ekip kaza yaptı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Mersin´deki yangına gitmeye çalışan ekip kaza yaptı: ...
Antalya'da 15 Temmuz Milli Birlik yürüyüşü Yürüyüşe büyük ilgi gösteren turistler, cep telefonlarıyla bol bol fotoğraf çekti
YEREL HABERLER Antalya'da 15 Temmuz Milli Birlik yürüyüşü Yürüyüşe ...
15 Temmuz şehidi Yasin Ağaroğlu mezarı başında anıldı Vali Yazıcı: “Cumhuriyetimiz için canını verecek, gözünü kırpmadan canını verecek nice Yasin'ler var” Şehidin babası Ağaroğlu: “Bizler esaret altında yaşamaktansa, şehadeti tercih eden bir milletiz”
YEREL HABERLER 15 Temmuz şehidi Yasin Ağaroğlu mezarı başında ...
Şehit babası: Mektebinde şehadet olan bir milletin, kaderinde esaret yoktur
YEREL HABERLER Şehit babası: Mektebinde şehadet olan bir milletin, ...
Hazırlık maçı: FT Antalyaspor: 0- Kocaelispor: 1
YEREL HABERLER Hazırlık maçı: FT Antalyaspor: 0- Kocaelispor: 1
2. Yaz sanat kampı ve kültür sanat çalıştayı sona erdi KETOB Başkanı Sarıkaya: “Sanatın gelişerek dünyaya yayılmasını hedefliyoruz”
YEREL HABERLER 2. Yaz sanat kampı ve kültür sanat çalıştayı sona ...
Finike’de şehitlikler ziyaret edildi
YEREL HABERLER Finike’de şehitlikler ziyaret edildi
Şehit Pilot Hasan Öztürk mezarı başında anıldı
YEREL HABERLER Şehit Pilot Hasan Öztürk mezarı başında anıldı
Gece kulübünde başlayan 'laf atma' kavgasında tabancayla öldürüldü (2)
YEREL HABERLER Gece kulübünde başlayan 'laf atma' kavgasında ...
Kaza yapan otobüsün kapıları açılmayınca, turistler camları kırıp otobüsten atladı Paniğe kapılan turistlerin camları kırıp kendilerini dışarı attıkları anlar kaydedildi
YEREL HABERLER Kaza yapan otobüsün kapıları açılmayınca, turistler ...
Yerleşik Norveçli, evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Yerleşik Norveçli, evinde ölü bulundu