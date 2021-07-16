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Kemer’de otellerin doluluk oranı yüzde 100’e ulaştı Başkan Topaloğlu: “En az 3 milyon turiste ev sahipliği yapacağız”

İHA

Kemer’de otellerin doluluk oranı yüzde 100’e ulaştı Başkan Topaloğlu: “En az 3 milyon turiste ev sahipliği yapacağız”

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Kemer’de turizm alanında büyük bir hareketlilik yaşandığını belirterek ilçede Kurban Bayramı hazırlıklarının tamamlandığını kaydetti.
Başkan Topaloğlu, bayramda Türkiye’nin en fazla turist ağırlayan yerlerinden olan Kemer’e gelecek olan yerli ve yabancı misafirlerin ilçede pandemi tedbirlerinin alındığını ve kendilerini güvende hissedebileceklerini bilmelerini istedi. Maske, mesafe ve temizliğe dikkat etmek gerektiğine dikkat çeken Topaloğlu, Kemer bölgesinde doluluk oranlarının yüzde yüzlere ulaştığını dile getirdi.

“Otellerde doluluk oranları yüzde yüzlere ulaştı”
Topaloğlu, Kemer olarak hareketli bir turizm dönemi yaşadıklarına vurgu yaparak, “Bayramla birlikte bölgemizde bulunan otellerde doluluk oranları yüzde yüzlere ulaştı. Her şeye rağmen pandemiden kurtulmuş değiliz. Her zaman söylediğim gibi maske, mesafe ve temizliğe dikkat edelim. Çünkü tekrar vaka sayıları artarsa bunun geri dönüşü olmaz. O zaman hepimiz kaybederiz. Lütfen kurallara uyalım” dedi.

“En fazla Rusları ağırlıyoruz”
Türkiye’nin turizm lokomotifleri arasında yer alan Kemer’de genellikle Rus misafirleri ağırladıklarını anlatan Başkan Topaloğlu, “Kemer, genellikle Rus misafirlerimizi ağırladığımız bir bölge. Rusya kapılarını açıncaya kadar Ukrayna, Belarus, Baltık ülkelerinden gelen misafirlerimiz ile sezona başladık. Şu anda inanılmaz bir Rus misafir yoğunluğu var. Bayramında etkisi ile birlikte şu anda bölgemizde yüzde yüz doluluğa ulaştık. Ama bu arada pandemi olduğunu da unuttuk. Bu şekilde turizm yapacaksak maske, mesafe ve temizliğimize dikkat ederek devam etmeliyiz. Bir daha kapanma olursa, geri dönüşü olmaz bu işin. Çok dikkat etmeliyiz” diye konuştu.

“Turizm sezonunda Kemer’de en az 3 milyon turisti ağırlarız”
Başkan Topaloğlu, Kemer’e çok fazla Rus misafirin gelmesinden dolayı “Küçük Moskova” denildiğine dikkat çekerek, “Pandemiden dolayı önümüzdeki günlerde bir kısıtlama olmazsa, ülkeler arası seyahat yasakları olmaz ise Temmuz ayı ve sonrasında dolu dolu bir turizm sezonu geçireceğimizi düşünüyorum. Ama her şey bizim elimizde ve kurallara uymaya bağlı. Böyle devam ederse sezonda en az 3 milyon turisti Kemer’de ağırlarız” dedi.

“9 günlük tatilde neler yapacağımızı programladık”
Kemer bölgesinde misafirlerin büyük bir bölümünü yabancıların oluşturduğunu aktaran Topaloğlu, “Bu arada araçları ile gelen yerli misafirlerimiz de var. Ancak bu bir Bodrum, bir Çeşme gibi değil. Çünkü onların oralarda daha çok yazlıkları var ve o bakımdan buraları tercih ediyorlar ve bir yoğunluk oluşturuyorlar. Biz 9 günlük tatilde neler yapacağımızı programladık. Temizlik ekiplerimizden, kolluk kuvvetlerimiz olan zabıtalarımız, tüm ekiplerimiz görevinin başında olacak. Tatil için gelen misafirlerimizin en iyi şekilde tatillerini geçirebilmeleri için önlemlerimizi alacağız” ifadelerini kullandı.

“Tedbirleri elden bırakmadık”
Topaloğlu, pandemi döneminde her türlü tedbiri almaya devam ettiklerinin altını çizerek, “Kendi personelimize aşı olmaları konusunda telkinde bulunduk ve bu konuda da iyi bir sonuç aldık. Şu anda bölgemizde turizm personeline ilçe sağlık müdürlüğü ile devlet hastanesi iyi bir çalışma yaparak aşılamada bir hız kazanıldı. Esnaf arkadaşlarımızı dolaşıyorum. Kendilerine mutlaka aşı olunması ve maske mesafe ve hijyen konusunda dikkat göstermelerini istiyorum. Bu konuda duyarlı davranıyorlar. Bunun yanında Kemer Belediyesi olarak maske dağıtımına, resmi kurumlara dezenfektan dağıtımına devam ediyoruz. Park bahçeler müdürlüğümüz, tüm halkımızın kullanımda olan durakları, park bahçeleri, spor alanlarını haftada iki defa ilaçlamaya devam ediyor. Tedbirleri elden bırakmadık, bırakma niyetinde de değiliz” açıklamalarında bulundu.

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