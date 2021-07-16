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Mahir ÇEVİREN/FİNİKE (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Finike ilçesinde pansiyon sahibi Fatma Ertaş (77), serinlemek için girdiği denizde boğuldu.

Olay, saat 09.00 sıralarında Finike'ye bağlı Sahilkent Mahallesi Akdeniz Bulvarı sahilinde meydana geldi. Serinlemek için denize giren pansiyon sahibi Fatma Ertaş, bir süre sonra suda çırpınmaya başladı. Çevredekilerin yardıma koşup denizden çıkardığı Ertaş´a ilk müdahale sahilde yapıldı. İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekibi, Fatma Ertaş´ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Olayla ilgili Finike Cumhuriyet Başsavcılığı´nca soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Finike Mahir ÇEVİREN

2021-07-16 12:18:25



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