(ÖZEL) Alevler kümeslerdeki hayvanları vurdu, yürek sızlatan görüntüler ortaya çıktı Tavuk ve tavşanlar yangında telef oldu Onlarca cins tavuk ve tavşan alevlerden kaçamadı, koyunlar kaçarak kurtuldu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir arazide çıkan yangında çok sayıda tavşan, tavuk, ördek ve bıldırcın telef oldu. Saman ve diğer hayvan yemlerinin zarar görerek kullanılamaz hale geldiği yangında 20 dolayında keçi ve koyun ise kaçarak kurtuldu. Yanan hayvanların ise yanan alanın bitişiğindeki sitede görev yapan Ali Doğan’ın arazinin kenarına yaptığı kümes ve ağıllarda yaşadığı bildirildi.

Yangın, Çolaklı ve Gündoğdu Turizm Bölgesi sınırında Yavrudoğan Mahallesi'nde buğday hasadı yapılmış arazide başladı. Rüzgarın etkisiyle aniden büyüyen ve anızdan tarlanın kıyısında bulunan ağıl ve kümeslere ulaşan yangın, kapısı kapalı kümeslerde bulunan 60 adet tavşan, 40 adet çeşitli cinste tavuk, 4 bıldırcın ve 2 ördeğin kaçamayarak yanıp telef olmasına neden oldu.

Kapısı açık ağılda bulunan 20 dolayında keçi ve koyun alevlerin yaklaşmasıyla birlikte korku içerisinde kaçışarak canlarını kurtarırken, yine kümesin birisindeki tavuklar kapının açık olması sayesinde kaçarak yanmaktan kurtuldu. Kümesten kaçan tavuklar, yangının söndürülmesinin ardından yeniden yuvalarına yavrularının başına döndü.

Yangına Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat Birimine bağlı çok sayıda itfaiye, Orman İşletmesi arazözleri müdahalede bulunurken Akdeniz Elektrik ve jandarma gerekli önlemleri aldı.



Yavru tavşanı avuçlarına alıp öptü

Yangın sırasında ilk kümeste bulunan tavşanlar, toprak altına saklanmaya çalışsa da yanmaktan kurtulamadı. Birkaç kilometre çevreye ağır ve yanık et kokusu yayılırken, alevleri gören vatandaşlar yardıma koştu.

Tavşanları bakıp besleyen Ali Doğan’ın oğlu Dursun Doğan, tavşanları saklandıkları yerden çıkardı. Anaç tavşanların tamamen yandığı, yeni doğmuş tüyleri bile oluşmamış yavru tavşanlardan bir tanesinin ise yaşadığı görüldü. Bir elin parmağı büyüklüğündeki yavru tavşanı avuçlarının içine alan Doğan'ın tavşanı öperken gözlerinin dolduğu gözlendi. Yangın sırasında kaçan keçi ve koyunlar ise yangının söndürülmesinin ardından sahipleri tarafından kaçtıkları yerden toplanıp geri getirildi.



Devlet arazisinde izinsiz ekim ve hasat

Araziyi eken vatandaş ve mahalle sakinleri, yangının yüksek gerilim hattından kıvılcım düşmesi sonucunda meydana geldiğini iddia ederken Akdeniz Elektrik Manavgat Arıza Koordinatörü Fatih Üney, yangının çıktığı arazinin şahısların tapulu arazisi olmadığına dikkat çekti. Üney “Vatandaş devletin arazisini izinsiz ekip dikmiş. Yangınlarda çoğunlukla yüksek gerilim suçlanıyor. Buradaki yüksek gerilim direğinin bulunduğu yer kamulaştırılmış ve parası tarafımızdan ödenmiştir. Bu direğin 50 metrekare etrafının ekilip dikilmesi yasaktır. Dikkat ederseniz bu direklerin 50 metrekare çevresi çakıllı toprak olur. Herhangi bir kıvılcım veya benzeri bir durumda ateş toprağa düşeceği için bir zarar vermeyecektir. Ama gördüğünüz gibi vatandaş kamulaştırılmış direğin altını bile ekmektedir. Direklerin çevresini ekmeyelim” dedi.

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