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(ÖZEL) Antalya'da bakımsızlıktan evde bitkin halde bulunan 4 çocuğun annesi konuştu: "Pişmanım" Çocukların hastanedeki tedavisi sürerken, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü çocukları koruma altına aldı Anne Gizem Y.: "Böyle olacağını bilseydim bir yere kımıldamazdım. Pişman oldum. Şu an kendimi suçlu hissediyorum" "Babam kalpten rahatsızdı, o yüzden İstanbul'a gidiyordum. Eşimin gideceğimden haberi vardı. Çocukları uzun yolculuğa çıkarmak istemedik" "Yeni yeni yemek yapmayı öğrendim" “Devlete, 'Eksikliklerimi tamamladım artık çocuklara bakabilirim' demek istiyorum”

İHA

(ÖZEL) Antalya'da bakımsızlıktan evde bitkin halde bulunan 4 çocuğun annesi konuştu: "Pişmanım" Çocukların hastanedeki tedavisi sürerken, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü çocukları koruma altına aldı Anne Gizem Y.: "Böyle olacağını bilseydim bir yere kımıldamazdım. Pişman oldum. Şu an kendimi suçlu hissediyorum" "Babam kalpten rahatsızdı, o yüzden İstanbul'a gidiyordum. Eşimin gideceğimden haberi vardı. Çocukları uzun yolculuğa çıkarmak istemedik" "Yeni yeni yemek yapmayı öğrendim" “Devlete, 'Eksikliklerimi tamamladım artık çocuklara bakabilirim' demek istiyorum”

Antalya’da babalarıyla birlikte evde bakıma muhtaç halde bulunan biri 5 aylık ve yaşları 1,3,5 olan 4 çocuk devlet korunmasına alındı. Olay sonrası evine geri dönen anne, İstanbul’da tedavi gören kalp hastası babasının yanına gitmek için yola çıktığını ve çocuklarının uzun yola çıkarmak istemedikleri için eşiyle ortak karar aldıklarını söyledi. Çocukların ikisinin engelli ve bazılarının hasta olduğunu belirten anne Gizem Y., “Zaten böyle olacağını bilseydim bir yere kımıldamazdım. Pişman oldum. Şu an kendimi suçlu hissediyorum” dedi.
İçler acısı olay, dün saat 16.00 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Kültür Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir apartmanın giriş katında yaşayan 4 çocuk annesi Gizem Y. (26), bir gün önce eşi Onur Y. (32) ile tartıştıktan sonra evi terk ederek başka bir şehre gitti. Komşular evde bulunan çocukların uzun bir süredir iyi bakılmadığını ve son durumlarının kötü olduğunu fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezini aradı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, içeriye girdiklerinde 1,3,5 yaşında ve henüz 5 aylık çocukların bazılarının baygın, bazılarının da halsiz olduğunu fark etti. Bunun üzerine eve acil olarak sağlık ekipleri talep edildi. Bu sırada baba Onur Y. eşini arayarak eve gelmesini söyledi. Polis ekiplerinin de telefondan görüştüğü Gizem Y., geleceğini ancak uzak bir şehirde olduğu için ancak gece saatlerinde Antalya’ya gelebileceğini söyledi.

Baba, sağlık ekipleri gelince çocukları vermek istemedi
Ekipler bunun üzerine çocukların sağlık kuruluşuna götürüleceğini ve tedavi olmaları gerektiğini anne ve babaya iletti. Çocuklarını vermek istemeyen Onur Y., polis ekiplerine uzun süre direndi. Tüm bu olanlar yaşanırken bir çocuğun da yerde baygın vaziyette uzandığı görüldü. Polis ekipleri çocukları kucaklayarak sağlık ekiplerine teslim etti. Onur Y. çocukların devlet korumasına alınacağını öğrenince ise sinir krizleri geçirdi, güçlükle sakinleştirildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan çocuklar, kontrol ve tedavileri yapılmak üzere hastaneye götürüldü. Onur Y. de ekip otosuna bindirilerek polis merkezine götürüldü.

Çocuklar devlet korunmasına alındı

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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