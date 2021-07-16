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Evi terk etti, 1'i bebek 4 çocuğu perişan bulundu (2)

DHA

Evi terk etti, 1'i bebek 4 çocuğu perişan bulundu (2)


ÇOCUKLAR DEVLET KORUMASINDA
Antalya'da terk ettiği evinde 4 çocuğundan bazıları komşuları tarafından baygın bulunan Gizem Y. (26), gittiği Adapazarı'ndan döndü. Çocuklarının devlet korumasına alındığını anlatan Gizem Y., "Komşum eve geliyor. Çocuklarımın halini görüyor. Ambulansı arıyor. Çocuklarım rahatsızdı, hava sıcak olunca da fenalaşmış. Eşim de yeterince yemek verememiş. Sonra rahatsızlanmış. Ambulans gelmiş, çocuklarım tedaviye götürüldü. Ben iki gündür evde yoktum. Eşimle tartıştım. Hakaret etti. O yüzden babamın yanına gidecektim. Adapazarı'nda olayı duyunca otobüsten indim. Yeniden dönüşe geçtim. Çocuklarım şimdi yetiştirme yurdunda tedavi oluyor" diye konuştu.
Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER
2021-07-16 15:37:56

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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