Aytemiz Alanyaspor, Yeni Malatyaspor’da geçen sezon adından söz ettiren Ahmed Ildız ile 3 yıllık sözleşme imzalayarak renklerine bağladı.

Süper Lig’de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Aytemiz Alanyaspor, transfer çalışmalarını da devam ettiriyor. Turuncuyeşilli ekip, son olarak Yeni Malatyaspor forması giyen ve kulübü ile yeni sözleşme imzalamayan Ahmed Ildız’ı kadrosuna dahil etti. İmza töreninde konuşan Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, "Bugün aramıza Ahmed Ildız’ı kattık. Yeni Malatyaspor’da geçen sezon başarılı bir sezon geçirmişti. İnşallah bundan sonra Alanyaspor’umuz için ter dökecek. Kaliteli bir futbolcu burada daha fazla bir çıkış yakalayacaktır. Buna inanıyoruz. Alanyaspor’umuzda yollarımız kesişti. Transferlerimiz bundan sonra da devam edecek. Öncelikle eksik bölgelerimize takviye yapmayı planlıyoruz. Uçaklarımız havada dolaşıyor. Taraftarlarımız rahat olsun" açıklamasını yaptı.



Ahmed Ildız: "Kanımızın son damlasına kadar mücadele edeceğiz"

Ahmed Ildız ise başarılı bir çıkış yakalayacağını söyleyerek "Burada tekrar bir çıkış yakalayacağıma inanıyorum. Alanyaspor ve benim adıma hayırlı olur inşallah. 3 yıl buraya kendimizi bağladık. Kanımızın son damlasına kadar mücadele edeceğiz. Her şey güzel olacak, bu sezon yukarılarda oynayacağız. Alanyaspor’un güzel bir sezon geçirmesini diliyorum. Taraftarlarımızla bir araya geleceğiz, statta görüşmek dileğiyle" diye konuştu.

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