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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kızılot halk plajı mavi bayrak aldı

İHA

Kızılot halk plajı mavi bayrak aldı

Manavgat Belediyesi'nin geçen yıl açılışını yaptığı Kızılot Halk Plajı, deniz suyunun temizliği, donanım, hizmetler, engellilere hizmet ve çevre yönetimlerinden tam not alarak 2021 yılı için Uluslararası Mavi Bayrak ödülü ve sertifikasına ilk kez layık görüldü. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen kazanılan mavi bayrağı TURÇEV yöneticileriyle birlikte göndere çekti.
Geçen yıl belediyeye ait Boğaz ve Evrenseki Halk Plajlarının mavi bayrağı almasından sonra bu yıl da Kızılot Halk Plajı mavi bayrak almaya hak kazandı. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen’in geçen yıl açılışını yaptığı Kızılot Halk Plajı, deniz suyunun temizliği, donanım, hizmetler, çevre yönetimi ve engelli hizmetleri nedeniyle 2021 yılı için TURÇEV tarafından Uluslararası Mavi Bayrak ödülü ve sertifikasına ilk kez layık görüldü.
Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Kızılot Halk Plajı, Boğaz Halk Plajı ve Evrenseki Halk Plajlarının mavi bayrağını, Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) Antalya İl Koordinatörü Mustafa Ergiydiren ve TÜRÇEV Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Cenk Halil Bayaz’ın katılımıyla düzenlenen törenle teslim aldı.
Mavi Bayrak teslim töreninde konuşan TÜRÇEV Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Cenk Halil Bayaz, “TÜRÇEV olarak Manavgat Belediyesi’nin halk plajları girişimleri ve yatırımlarından bir tanesini daha açmanın gururu içindeyiz. Mavi Bayrakta şu anda Türkiye olarak dünya üçüncüsüyüz. 1’inci ispanya, 2. Yunanistan’dır. İnşallah birinciliğe gideceğiz. Mavi Bayrak sürdürülebilir turizm, yaşanabilir yer, temiz çevre, temiz deniz, merkezi arıtma, cankurtaran demek. Bunlar da biz Antalya olarak dünya birincisiyiz. En fazla mavi bayrağı olan şehir Antalya’dır ve ne güzel ki, en fazla mavi bayrak tesisi olan ilçe ise Manavgat’ta. Bu gittikçe artıyor” dedi.

“Kontrollerimiz devam edecek”
TÜRÇEV Antalya İl Koordinatörü Mustafa Ergiydiren ise Manavgat Belediyesinin işlettiği Kızılot Halk Plajının mavi bayrak kriterlerini eksiksiz olarak yerine getirdiğini tespit ettiklerini belirterek, “TÜRÇEV olarak Antalya Mavi Bayrak il komisyonunca yaptığımız denetimler sonucunda Kızılot Halk Plajının mavi bayrağa layık olduğunu tespit ettik. Güvenlik, çevre eğitimi, plaj hizmetleri, engelli hizmetleri tam anlamıyla yerine getirdiği için Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Manavgat Belediyesinin işlettiği 3 plaj da aynı şekilde kriterlere uyuyor. Sorumluluğumuz devam ediyor. Gerekli kontrolleri sürdüreceğiz. Antalya’mız en çok mavi bayrağa sahip şehirdir. Amacımız kaliteyi ve sayıyı en üst noktaya taşımak. Dünya plajlarının zirvesi olarak gördüğümüz Antalya plajlarında en kaliteli, sağlıklı hizmeti plajlarımızda görmek istiyoruz. Bununla ilgili yapılan çalışmaları takdir ediyoruz. Manavgat Belediyesinin halk plajında da rampalar, ulaşım yönlendirmeleri, cankurtaran önlemleri halkın güven ve huzur içinde tatil yapması için detay teşkil ediyor” dedi.

“Turizme artı değer”
Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, de Manavgat Belediyesi olarak Mavi Bayrağı göndere çekmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi. Başkan Sözen, “Kızılot’ta geçen yıl hizmete açtığımız plajımız mavi bayrağı hak etti. Bu bizim için gerçekten gurur kaynağı. Bugüne kadar Manavgat’ın pek çok yerinde turizme ve halkımıza yakışan plajlarımızı faaliyete geçirdik. Türkiye turizminin öncüsü Antalya’dır. Antalya turizminin de ön plana çıkan kenti Manavgat’tır. Mavi Bayrak kriterlerinde de birinci olduğumuzu öğrendik. Buna çok mutlu olduk. Manavgat bunu hak ediyor. Yerli ve yabancı misafirlerimize hizmet etmek bizim görevimiz. Manavgat Belediyemize ait bütün halk plajlarımız mavi bayraklandı. Amacımız turizme artı değer kazandırmak. Side yarımadasında da 3 plaj açtık. Kriterlere uyduğumuz takdirde buralara da mavi bayrak almaya gayret edeceğiz. Bölge turizmimize ve Manavgat’ımıza hayırlı uğurlu olsun” şeklinde konuştu.

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