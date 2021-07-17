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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mezarlıklarda bayram hazırlığı

İHA

Mezarlıklarda bayram hazırlığı

Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Şube Müdürlüğü tarafından 19 ilçedeki mezarlıklarda arife ve bayramda artacak kabir ziyaretleri öncesinde temizlik ve bakım yapılıyor. Mezarlıklarda ot temizliği, ağaç budama, yürüyüş yollarının onarımı ve hayratların bakımı gerçekleştiriliyor.

Çiçek dağıtılacak
Arife günü ve bayram boyunca kent merkezindeki Andızlı, Uncalı ve Kurşunlu mezarlıklarında vatandaşların kabir ziyaretlerine yardımcı olmak için din görevlileri hazır bulunacak. Mezarlık girişlerinde ziyaretçilere çiçek dağıtılacak.

Ring servisler kalkacak
Arife günü ve bayram boyunca Uncalı Mezarlığı’ndan Kurşunlu Mezarlığı'na ücretsiz ring servisler kalkacak. Her saat başı Uncalı Mezarlığı’ndan hareket edecek belediyenin resmi plakalı otobüsleri Hürriyet Caddesi Gazi Bulvarı Serik Caddesi Isparta yolu güzergahı üzerindeki otobüs duraklardan yolcu alacak. Bayram boyunca cenaze hizmetlerinde aksaklık yaşanmaması için hizmet edecek ekip sayıları arttırılacak.

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