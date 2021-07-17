Aracıyla 100 metrelik uçurumdan yuvarlanan sürücü öldü

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Mithat ABAKAN/GÜNDOĞMUŞ (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Gündoğmuş ilçesinde sürücünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, 100 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Kazada sürücü Hüseyin Acar (82) yaşamını yitirdi.

Kaza, dün Gündoğmuş ilçesi Kozağacı Mahallesi'nde meydana geldi. Hüseyin Acar yönetimindeki 07 LMT 60 plakalı hafif ticari araç, sürücünün kontrolü kaybetmesi üzerine 100 metrelik uçurumdan yuvarlandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Hüseyin Acar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Hüseyin Acar'ın cenazesi ambulansla Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Acar´ın, ikindi vakti Kozağacı Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Manavgat Mithat ABAKAN

2021-07-17 12:07:14



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